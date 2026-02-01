Cooper Flagg meneur ? Jason Kidd s’emporte contre les journalistes

La séquence a été coupée sur le compte officiel des Mavs. À la fin de son passage devant la presse, à l’issue de la courte défaite des Mavs face aux Rockets, Jason Kidd est interrogé sur le fait d’utiliser Cooper Flagg comme meneur de jeu.

Un journaliste introduit sa question en évoquant « beaucoup de critiques au niveau national » auxquelles le coach a dû faire face en raison de cette stratégie, imaginée en amont de la saison régulière. Avec des résultats plus ou moins convaincants, le rookie reconnaissant lui-même apprécier ne plus être mobilisé au poste 1.

Car après une poignée de matchs, le coach avait décidé d’insérer tantôt D’Angelo Russell, tantôt Brandon Williams ou encore Ryan Nembhard parmi ses titulaires pour soulager le rookie. Seulement, depuis plusieurs matchs, aucun de ces meneurs n’a été titularisé.

À peine la question posée, Jason Kidd, déjà en colère sur la façon dont sa jeune vedette a été arbitrée face à Houston, fuse : « Je n’en ai rien à foutre des critiques. Les critiques, c’est votre opinion. C’est vous qui écrivez ces conneries. J’ai pratiqué ce sport, je l’ai fait à un très haut niveau et putain, je sais ce que je fais », lâche le coach sur un ton sec.

« Je me moque de ce que vous écrivez »

C’est sur le terrain de la légitimité que Jason Kidd choisit ensuite de déplacer le débat. « Je me moque de ce que vous écrivez, parce que vous n’avez jamais joué. J’ai formé des joueurs, je sais ce que je fais. La critique ne fait que me rendre meilleur. Si je ne faisais pas les choses correctement, vous ne seriez pas là à essayer de trouver des failles dans mon travail. C’est tout. Merci », termine-t-il avant de quitter la salle de presse.

Une colère d’autant plus surprenante que le journaliste en question voulait évoquer ces critiques de début de saison et le fait que Jason Kidd avait probablement raison sur le long terme, car Cooper Flagg est excellent balle en main. Sauf que le coach l’a coupé net dès qu’il a été question de « critiques nationales ».

Auteur de son record à 49 points plus tôt dans la semaine face aux Hornets, le premier choix de la dernière Draft a enchaîné avec 34 points et 12 rebonds cette nuit. 83 points qui sont le total le plus élevé pour un joueur de son âge sur une période de deux matchs dans l’histoire de la NBA. Bémol : son équipe reste sur quatre revers de suite…

Cooper Flagg Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 45 34:03 48.4 28.9 79.6 1.2 5.4 6.6 4.1 2.3 1.2 2.2 0.8 19.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.