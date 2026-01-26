Stephen Curry entre dans le Top 20 des meilleurs marqueurs de l’histoire

Stephen Curry n’a pas évoqué le sujet en conférence de presse, étant interrogé soit sur les événements de Minneapolis, soit sur son genou. Pourtant, avec ses 26 points dans la victoire face aux Wolves, il a bien validé son entrée dans le Top 20 des meilleurs marqueurs de l’histoire.

Le meneur de jeu des Warriors est effectivement à 26 397 points inscrits en carrière, deux de plus que John Havlicek, l’ancienne légende des Celtics des années 1960 et 1970, huit fois champion NBA.

Stephen Curry se retrouve ainsi à égalité avec Paul Pierce, qui occupe la 19e place. En toute logique, l’ancien joueur de Boston va la laisser lors du prochain match des Warriors, dès ce lundi soir, toujours contre les Wolves, si le double MVP n’est pas gêné par son genou.

Le meilleur shooteur de l’histoire continue donc, à l’instar de Kevin Durant et James Harden plus haut, de grimper dans le classement des meilleurs marqueurs de l’histoire de la NBA. Et ça va continuer puisque Tim Duncan, 18e avec 26 496 points, va rapidement être débordé par Stephen Curry, d’ici quatre ou cinq matches.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GS 36 31:42 47.0 39.2 92.8 0.4 3.3 3.7 4.9 2.0 1.1 2.8 0.4 27.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.