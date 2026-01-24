Avec un Jalen Johnson de plus en plus leader, les Hawks se relancent

Lors des quatre défaites consécutives des Hawks, Jalen Johnson avait assumé ses responsabilités, affirmant qu’il ne jouait pas au niveau attendu. Mais depuis trois matchs, le nouveau patron d’Atlanta a corrigé le tir. Contre les Bucks, les joueurs de Quin Snyder n’avaient pourtant pas réussi à s’imposer malgré ses 28 points et 16 rebonds.

Toutefois, face aux Grizzlies, le joueur de 24 ans a été décisif avec 32 points dont 10 dans le dernier acte pour ramener la victoire à son équipe. Même scénario ce vendredi lors de la réception des Suns.

Après un troisième quart-temps compliqué où les Hawks avaient perdu plus de ballons (9) qu’ils n’avaient réussi de tirs (7), Jalen Johnson a pris les choses en main. Il ouvre le quatrième quart-temps avec deux paniers consécutifs pour ramener son équipe à cinq points. Ensuite, le coéquipier de Zaccharie Risacher donne l’avantage à son équipe alors qu’il ne reste que six minutes à jouer.

En fin de rencontre, il profite de son avantage de taille sur Grayson Allen pour enfoncer le joueur des Suns et inscrire un nouveau panier dans la raquette.

Un patron qui assume ses responsabilités

« Jalen a pour objectif de ressentir ce genre de situations », souligne son entraîneur, Quin Snyder. « Il prend ses responsabilités et il continue de travailler dessus. Son jeu sans ballon, ses courses et toutes les choses qu’il fait sont importantes pour nous. Il joue un rôle central dans notre identité collective. »

Outre son apport en attaque, Jalen Johnson a également brillé au rebond. Alors que les Suns ont totalement manqué d’adresse dans le dernier acte (5/20 au tir), les joueurs de Jordan Ott n’ont pas pu avoir de seconde chance à cause de l’ailier d’Atlanta, qui a capté 5 de ses 18 rebonds dans le quatrième quart-temps.

Dans le sillage de Jalen Johnson, Atlanta s’est imposé 110-103 et enchaîne un deuxième succès consécutif. Sur ses trois dernières sorties, il tourne à 27.7 points et 16.3 rebonds de moyenne.

« Pendant trois matchs, je n’ai pas joué à mon meilleur niveau, mais j’ai continué de travailler et je savais que ça allait revenir », explique simplement Jalen Johnson. « J’ai énormément confiance en mon travail. Je savais que ça allait finir par payer si je restais régulier et que je laissais les choses se remettre en place d’elles-mêmes. »

Jalen Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ATL 22 5:27 53.7 23.1 71.4 0.1 1.1 1.2 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 2.4 2022-23 ATL 70 14:53 49.1 28.8 62.8 0.7 3.3 4.0 1.2 1.6 0.5 0.6 0.5 5.6 2023-24 ATL 56 33:44 51.1 35.5 72.8 1.3 7.4 8.7 3.6 2.4 1.2 1.8 0.8 16.0 2024-25 ATL 36 35:40 50.0 31.2 74.6 1.7 8.3 10.0 5.0 1.9 1.6 2.9 1.0 18.9 2025-26 ATL 42 35:33 51.1 35.8 78.8 1.5 8.8 10.3 8.0 2.0 1.2 3.5 0.5 23.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.