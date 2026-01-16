Après le départ de Trae Young, Jalen Johnson sait que c’est son moment

Cette saison, Jalen Johnson a encore élargi son empreinte sur le jeu d’Atlanta. Une progression accélérée par l’indisponibilité de Trae Young à l’automne, qui a forcé les Hawks à redistribuer la création. Résultat : depuis le début de la campagne 2025/26, l’ailier-fort tourne autour des 23 points, 10 rebonds et 8 passes de moyenne.

Désormais, le virage est officiel. Trae Young a été transféré à Washington (contre CJ McCollum et Corey Kispert) et Jalen Johnson devient, de fait, le nouveau visage de la franchise.

« La première chose qui m’est venue à l’esprit, c’était une sorte d’état de choc », confie-t-il à Andscape. « Mais ensuite, j’ai vite compris que le moment était venu de passer un nouveau cap. Son absence m’avait déjà permis de faire plus de choses, mais une fois que la nouvelle est arrivée, je me suis dit : ‘Ça y est, c’est le moment’. »

Sur le terrain, il a déjà empilé les cartons : sept triple-doubles au compteur, et une sortie à 43 points face à Charlotte (avec 11 rebonds et 9 passes), sans que cela suffise pour remporter la rencontre.

Et si le All-Star Game reste dans un coin de sa tête, Jalen Johnson refuse d’en faire une obsession, d’autant que sa saison 2024-25 avait été stoppée net par une blessure à l’épaule.

Une envie de prouver

« J’ai pu montrer que j’étais plus qu’un joueur qui courait en transition pour dunker », insiste-t-il. « C’est ce que les gens ont vu de moi lors de mes premières saisons, mais je ne me résume pas à mes qualités athlétiques. Tout le monde voit ce que je suis capable de faire et mes pairs respectent mon jeu. Maintenant, il est difficile de penser au All-Star Game. L’année dernière, j’avais l’impression d’en être proche puis ma blessure est arrivée. Je ne prends rien pour acquis. Je pense que j’ai un bon dossier pour être All-Star et j’essaie de le prouver match après match. Mais je ne vais pas sur le terrain en pensant être meilleur que tout le monde. Je laisse mon jeu parler pour moi. »

Reste l’essentiel : faire remonter les Hawks au classement. Actuellement, Atlanta est 10e à l’Est (20 victoires – 23 défaites) et compte quatre matchs de retard sur la 6e place occupée par Orlando (23-18). Et malgré le départ de Trae Young, Quin Snyder conserve un groupe dense, renforcé par CJ McCollum et Corey Kispert, avec d’autres pièces importantes autour de Jalen Johnson (Nickeil Alexander-Walker, Dyson Daniels, Zaccharie Risacher).

« Nous devons continuer de nous améliorer match après match », conclut Jalen Johnson. « Nous ne pouvons pas nous attarder sur une défaite parce que notre groupe est jeune et évolue chaque jour. Si nous continuons de grandir match après match, nous pouvons surprendre du monde. Beaucoup de personnes nous mettent déjà hors course. C’est une source de motivation pour l’équipe qui souhaite montrer à ces personnes qu’elles ont tort. »

Jalen Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ATL 22 5:27 53.7 23.1 71.4 0.1 1.1 1.2 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 2.4 2022-23 ATL 70 14:53 49.1 28.8 62.8 0.7 3.3 4.0 1.2 1.6 0.5 0.6 0.5 5.6 2023-24 ATL 56 33:44 51.1 35.5 72.8 1.3 7.4 8.7 3.6 2.4 1.2 1.8 0.8 16.0 2024-25 ATL 36 35:40 50.0 31.2 74.6 1.7 8.3 10.0 5.0 1.9 1.6 2.9 1.0 18.9 2025-26 ATL 38 35:16 52.0 36.0 79.1 1.4 8.7 10.1 8.1 2.0 1.3 3.4 0.5 23.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.