L’attaque des Hawks a du plomb dans l’aile

Face aux Bucks, l’attaque des Hawks a connu plusieurs coups d’arrêt. En première mi-temps, Atlanta n’a ainsi réussi qu’une seule de ses 22 tentatives derrière l’arc et comptait 16 points de retard au moment de rejoindre les vestiaires. Un manque de réussite incarné par Nickeil Alexander-Walker qui affichait un 0/7 dans l’exercice à la pause.

« Nous devons mieux shooter, mais nous avons pris de bons tirs », tente de nuancer Quin Snyder à propos de cette première période. « Quand vous ratez autant de tirs, il est facile de changer votre manière de jouer. Cela a été un sujet important à la mi-temps. Nous nous sommes dits que nous allions continuons de jouer comme ça et que nous finirions par éventuellement rentrer nos tirs. »

Justement, ce même Nickeil Alexander-Walker trouve enfin de l’adresse en deuxième période. Au début du troisième acte, il est servi par Jalen Johnson pour réussir son premier tir de loin de la soirée. Dans la foulée, l’ancien des Wolves rend la pareille à son ailier qui décoche, à son tour, une flèche à longue distance.

Nickeil Alexander-Walker participe activement à la remontée au score des Hawks puisqu’il inscrit 28 de ses 32 points en deuxième mi-temps.

« C’est la réalité du jeu, vous n’allez pas toujours rentrer vos tirs », souligne Nickeil Alexander-Walker. « Parfois, vous prenez des tirs que vous sentez bien et ils ne rentrent pas. Parfois, les tirs forcés rentrent. Nous avons compris que la plupart des tirs que nous prenions étaient de bons tirs et si nous les avions réussis, peut-être que l’issue aurait été différente. Néanmoins, nous avons continué de nous battre malgré nos erreurs. »

Une dernière action symbole d’une attaque qui coince

Cependant, l’attaque des Hawks coince une nouvelle fois dans les dernières secondes. Alors qu’Atlanta compte deux points de retard et n’a plus de temps-mort, C.J. McCollum tente d’arracher une prolongation. L’ancien des Wizards prend un tir à mi-distance très compliqué face à Kyle Kuzma alors que Corey Kispert est ouvert dans le corner. L’ailier manque sa cible et Atlanta s’incline.

« Quand vous n’avez aucun temps-mort, ce sont des situations que vous travaillez à l’entraînement », explique Quin Snyder. « Nous faisons confiance à C.J. et nous pensions qu’il allait trouver une position et un bon tir. C’est compliqué de lui jeter la pierre et je dirais plutôt que cette défaite ne résulte pas que d’une seule action. »

Depuis son arrivée à Atlanta, C.J. McCollum a joué cinq matchs pour 17 points de moyenne à 40% au tir, mais un faible 18% derrière l’arc. Son adaptation correspond à l’actuelle série de quatre défaites consécutives des joueurs de Quin Snyder. Un segment où ils n’inscrivent que 105.1 points pour 100 possessions, le troisième pire total de la Ligue sur cet échantillon, juste devant les Knicks et les Pacers.

« Plus nous combinerons nos palettes techniques, plus cela aidera l’équipe. C’est une question de communication », résume Nickeil Alexander-Walker sur sa relation avec C.J. McCollum. « Nous apprenons comment il fonctionne et lui apprend comment fonctionnent nos systèmes pour savoir où se placer pour être efficace. »