Les Bulls retrouvent Josh Giddey et un bilan positif

Ce jeudi, face aux Wolves, les Bulls retrouvaient Josh Giddey, absent depuis trois semaines à cause d’une blessure à la cuisse. Et dès son entrée en jeu, le meneur est précieux pour son équipe. Alors que Chicago est mené de 13 points, l’ancien du Thunder inscrit huit points pour ramener la franchise de l’Illinois à trois longueurs au terme du premier acte.

« Je me sens bien », affirme Josh Giddey. « C’est un peu différent de sortir du banc et d’avoir une restriction de minutes, mais le staff médical a fait du bon travail pour me remettre sur pied. Je suis content d’avoir aidé l’équipe à ramener une victoire à l’extérieur. »

L’apport de Josh Giddey sur cette rencontre ne se mesure pas qu’à cette belle entrée en jeu. À moins de deux minutes du terme, il trouve Jalen Smith complètement oublié par Julius Randle. Sur la possession suivante, il délivre une passe décisive pour Coby White à 3-points, ce qui ramène Chicago à une longueur au moment d’entrer dans la dernière minute.

Tre Jones se charge ensuite de donner l’avantage à son équipe qui s’est imposée 120-115. Pour son retour au jeu, Josh Giddey a terminé avec 21 points, 6 rebonds et 5 passes en 26 minutes de jeu.

Un groupe sur une bonne dynamique

« Nous pouvons compter les uns sur les autres », s’est réjoui Billy Donovan après la rencontre. « Pour notre groupe, le collectif est plus grand que les individualités. Si nous arrivons à bien faire circuler le ballon en attaque, écarter correctement le jeu, générer des bons tirs, prendre de bonnes décisions et prendre soin du ballon, pouvons-nous protéger notre panier en défense ? Pouvons-nous rester fidèles à notre identité de jeu et rester à flot en jouant selon cette identité ? »

Cette dernière question peut trouver sa réponse dans le bilan des Bulls. Fort de ce succès face aux Wolves, Chicago retrouve un bilan positif avec 22 victoires pour 22 défaites. Depuis une semaine, les hommes de Billy Donovan semblent aller mieux. Si l’on omet cette défaite causée par Michael Porter Jr des Nets quasiment au buzzer, les Bulls ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs dont une victoire autoritaire face aux Clippers, de presque trente points.

« Nous avons à nouveau un bilan positif et, ce soir, cela a été un test vraiment compliqué pour nous », admet Josh Giddey. « Les Wolves étaient au complet, ils n’avaient pas vraiment de blessé. C’est une victoire importante à l’extérieur face à une bonne équipe. Cela nous donne un bel élan pour aller de l’avant. »

Les deux prochains matchs seront également des tests pour le groupe de Billy Donovan puisqu’ils vont recevoir les Celtics et les Lakers.