Moritz Wagner autorisé à lancer sa saison

Si son petit frère, Franz, est toujours éloigné des parquets à cause de sa cheville, Moritz Wagner va de son côté pouvoir rejouer avec le Magic. Plus d’un an après sa rupture d’un ligament croisé du genou gauche.

ESPN annonce, en effet, que le pivot allemand de 28 ans aura l’occasion de lancer sa saison dès dimanche, pour la réception des Pelicans. Histoire de renforcer une raquette floridienne déjà composée de Paolo Banchero, Wendell Carter Jr, Goga Bitadze et Jonathan Isaac.

Un renfort intéressant, quand on sait qu’avant sa blessure, Moritz Wagner faisait partie des meilleurs remplaçants de la ligue. Étant alors lancé vers la meilleure saison de sa carrière : 12.9 points, 4.9 rebonds et 1.4 passe de moyenne (sur 19 minutes).

Intérieur polyvalent, doté d’un bon sens du jeu et capable de s’écarter, « Moe » avait prolongé pour un an à Orlando pendant l’été. Tout au long de sa convalescence, il en a notamment profité pour travailler sur le fait d’être encore plus efficace en tant que « role player ».

Moe Wagner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAL 43 10 41.5 28.6 81.1 0.4 1.6 2.0 0.6 1.3 0.3 0.9 0.3 4.8 2019-20 WAS 45 19 54.5 31.3 82.1 1.2 3.6 4.9 1.2 3.4 0.6 1.5 0.4 8.7 2020-21 * All Teams 45 16 45.4 34.1 81.6 0.6 2.6 3.2 1.1 2.4 0.6 1.0 0.4 6.9 2020-21 * WAS 25 15 50.8 31.0 78.8 0.5 2.4 2.9 1.3 2.5 0.9 0.8 0.3 7.1 2020-21 * ORL 11 26 40.9 37.2 87.9 1.0 3.9 4.9 1.1 3.3 0.4 1.2 0.8 11.0 2020-21 * BOS 9 7 28.6 33.3 50.0 0.3 1.8 2.1 0.7 1.1 0.0 1.0 0.1 1.2 2021-22 ORL 63 15 49.7 32.8 80.6 0.7 3.0 3.7 1.4 2.0 0.3 0.9 0.2 9.0 2022-23 ORL 57 20 50.0 31.3 84.1 1.2 3.3 4.5 1.5 2.4 0.6 1.2 0.2 10.5 2023-24 ORL 80 18 60.1 33.0 81.4 1.5 2.9 4.3 1.2 2.0 0.5 1.2 0.3 10.8 2024-25 ORL 30 19 56.2 36.0 71.8 1.3 3.6 4.9 1.4 1.8 0.8 1.6 0.4 12.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.