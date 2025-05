Moritz Wagner veut continuer d’écrire son histoire avec le Magic

Orlando a joué de malchance sur la deuxième partie de saison en perdant Moritz Wagner en janvier puis Jalen Suggs en mars pour le reste de l’exercice 2024/25.

Deux absences qui ont coûté cher à la franchise floridienne, sortie au premier tour face à Boston après avoir progressivement chuté au classement. Pour Moritz Wagner, la situation est d’autant plus dommageable que l’Allemand arrivait en fin de contrat.

C’est en effet son employeur qui a la main sur son avenir avec la possibilité d’activer une « team option » à 11 millions de dollars, ou de renégocier un contrat à long terme. Même si ses qualités et son investissement ne sont plus à prouver, l’intérieur allemand, qui se remet donc de la rupture d’un de ses ligaments croisés du genou, n’arrive pas forcément en position de force au moment d’entamer d’éventuelles négociations.

Au Magic depuis la fin de la saison 2021, le frère de Franz Wagner s’est forcément attaché à cette équipe et mesure aujourd’hui le chemin parcouru depuis son arrivée, suite à la prise de pouvoir de Jamahl Mosley qui a apporté une nouvelle dynamique, dès l’été 2021.

« Le turnover en NBA est tellement élevé que de pouvoir faire partie de quelque chose qui dépasse ta carrière individuelle est très rare. C’est un truc dans lequel il faut s’engager, et que tu apprécies, et c’est quelque chose qu’on a ici », a-t-il déclaré à l’Orlando Sentinel. « Je regarde les tribunes chaque soir, et dans nos grosses victoires comme face à Boston en playoffs ou Atlanta au play-in, je me rappelle qu’il y a eu des temps où on gagnait vingt matchs dans la saison. Et maintenant on est en playoffs, et ça fait vraiment du bien de faire partie de cette aventure, dans une franchise où on sent que le « buzz » pour le basket renaît dans la ville ».

Trois joueurs dans le même cas que lui

Pour l’instant, l’heure est surtout à la rééducation afin de revenir à son meilleur niveau le plus tôt possible. L’objectif reste d’être opérationnel pour le début du training camp, fin septembre.

« Il faut y aller au jour le jour, ça fait partie de la rééducation, mais c’est clair que je bosse pour cet objectif. Je suis plutôt positif sur ce sujet ». Pour le reste, son histoire avec le club est déjà nourrie, et les plus belles pages semblent clairement encore à écrire. Pour la reprise, Moritz Wagner ne se voit donc pas ailleurs.

« Honnêtement, je me suis senti bien ici. Je suis très heureux d’être ici. J’ai l’impression d’être valorisé ici. Je comprends qu’il y a un environnement professionnel, et qu’on ne te donne rien ».

À noter que trois autres joueurs sont dans le même cas, avec une « team option » que le Magic peut activer ou non pour l’an prochain : Gary Harris (7.5 millions), Cory Joseph (3.4 millions) et Caleb Houstan (2.1 millions).

Moe Wagner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAL 43 10 41.5 28.6 81.1 0.4 1.6 2.0 0.6 1.3 0.3 0.9 0.3 4.8 2019-20 WAS 45 19 54.5 31.3 82.1 1.2 3.6 4.9 1.2 3.4 0.6 1.5 0.4 8.7 2020-21 * All Teams 45 16 45.4 34.1 81.6 0.6 2.6 3.2 1.1 2.4 0.6 1.0 0.4 6.9 2020-21 * WAS 25 15 50.8 31.0 78.8 0.5 2.4 2.9 1.3 2.5 0.9 0.8 0.3 7.1 2020-21 * ORL 11 26 40.9 37.2 87.9 1.0 3.9 4.9 1.1 3.3 0.4 1.2 0.8 11.0 2020-21 * BOS 9 7 28.6 33.3 50.0 0.3 1.8 2.1 0.7 1.1 0.0 1.0 0.1 1.2 2021-22 ORL 63 15 49.7 32.8 80.6 0.7 3.0 3.7 1.4 2.0 0.3 0.9 0.2 9.0 2022-23 ORL 57 20 50.0 31.3 84.1 1.2 3.3 4.5 1.5 2.4 0.6 1.2 0.2 10.5 2023-24 ORL 80 18 60.1 33.0 81.4 1.5 2.9 4.3 1.2 2.0 0.5 1.2 0.3 10.8 2024-25 ORL 30 19 56.2 36.0 71.8 1.3 3.6 4.9 1.4 1.8 0.8 1.6 0.4 12.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.