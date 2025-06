Derrière Franz Wagner se cache son frère, Moritz. L’intérieur du Magic a bouclé un exercice 2024/25 avec 13 points et 5 rebonds de moyenne, en sortie de banc, arrêté après 30 matchs, suite à une rupture des ligaments croisés en décembre dernier.

Depuis son arrivée à Orlando en avril 2021, le pivot a bien compris qu’il est un joueur de rotation au Magic, comme en témoignent ses deux seules titularisations lors des deux dernières saisons. Ainsi, pour aider au mieux l’équipe floridienne, le 25e choix de la Draft 2018 a adapté son entraînement.

« Je joue 20 minutes par match et sur un bon jour, je prends 10 tirs », analyse Moritz Wagner pour le OMR Podcast. « Si j’ai la main chaude, je peux en prendre 15. Prendre 1 000 tirs le lendemain à l’entraînement n’aidera ni moi, ni l’équipe. »

Moritz Wagner a bien compris que Jamahl Mosley, l’entraîneur d’Orlando, ne lui demande pas de porter l’attaque du Magic comme cela peut être le cas pour Franz Wagner ou Paolo Banchero.

Avoir un temps de jeu efficace

« Je cherche toujours comment rentabiliser au maximum mes 20 minutes de jeu », évoque-t-il. « Je me concentre plus que jamais sur ma prise de décision. Je travaille sur ma lecture du jeu, notamment sur comment analyser un match pour reprendre ou conserver l’avantage dans une rencontre. »

Plutôt que de s’entraîner à prendre des tirs qu’il n’obtiendra jamais, Moritz Wagner travaille donc pour être efficace dans des situations qu’il peut rencontrer en match. « Si Franz passe deux défenseurs et qu’il me fait la passe, c’est une situation de quatre-contre-trois. Maintenant, je dois analyser où sont les trois défenseurs : protègent-ils le panier ou est-ce qu’ils défendent sur mes coéquipiers et moi ? Travailler ma lecture du jeu, c’est quelque chose que je dois faire à l’entraînement et c’est bien plus dur que juste prendre des tirs. »

Un travail davantage tactique que technique qui paye pour Moritz Wagner. Sur les 30 matchs joués cette saison, il était sur les bases de sa meilleure saison statistique en carrière.

Une lancée qu’il devra confirmer la saison prochaine, en espérant que le club active sa « team option » pour le conserver et qu’il soit bien remis de sa blessure, pour aider cette équipe du Magic à enfin passer un tour de playoffs, après les deux derniers échecs au premier tour en 2024 (4-3 contre les Cavaliers) et en 2025 (4-1 contre les Celtics).

Moe Wagner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAL 43 10 41.5 28.6 81.1 0.4 1.6 2.0 0.6 1.3 0.3 0.9 0.3 4.8 2019-20 WAS 45 19 54.5 31.3 82.1 1.2 3.6 4.9 1.2 3.4 0.6 1.5 0.4 8.7 2020-21 * All Teams 45 16 45.4 34.1 81.6 0.6 2.6 3.2 1.1 2.4 0.6 1.0 0.4 6.9 2020-21 * WAS 25 15 50.8 31.0 78.8 0.5 2.4 2.9 1.3 2.5 0.9 0.8 0.3 7.1 2020-21 * ORL 11 26 40.9 37.2 87.9 1.0 3.9 4.9 1.1 3.3 0.4 1.2 0.8 11.0 2020-21 * BOS 9 7 28.6 33.3 50.0 0.3 1.8 2.1 0.7 1.1 0.0 1.0 0.1 1.2 2021-22 ORL 63 15 49.7 32.8 80.6 0.7 3.0 3.7 1.4 2.0 0.3 0.9 0.2 9.0 2022-23 ORL 57 20 50.0 31.3 84.1 1.2 3.3 4.5 1.5 2.4 0.6 1.2 0.2 10.5 2023-24 ORL 80 18 60.1 33.0 81.4 1.5 2.9 4.3 1.2 2.0 0.5 1.2 0.3 10.8 2024-25 ORL 30 19 56.2 36.0 71.8 1.3 3.6 4.9 1.4 1.8 0.8 1.6 0.4 12.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.