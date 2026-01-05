Michael Porter Jr. n’a pas manqué ses retrouvailles avec les Nuggets

Face à des Nuggets affaiblis, les Nets avaient une belle occasion de mettre fin à leur série de trois défaites, à la maison. Et c’est ce qu’ils ont justement réussi, avec un Michael Porter Jr. à 27 points, 11 rebonds et 5 passes décisives (en 32 minutes).

Celui-ci continue ainsi sa belle campagne individuelle à Brooklyn, mais la réception de Denver avait une saveur particulière pour lui, alors qu’il y a joué sept ans (tout en remportant le titre en 2023), avant d’être transféré pendant l’intersaison pour des raisons financières.

« J’avais vraiment hâte de jouer ce premier match depuis que j’ai été transféré. J’attendais avec impatience de jouer contre ces gars-là. La date était bien sûr cochée dans mon calendrier depuis longtemps. Et c’était amusant » a-t-il réagi après coup.

Avant le match, son coach, Jordi Fernandez, n’avait « aucun doute » sur la motivation de Michael Porter Jr. face à l’équipe qui l’a échangé : « Si j’étais à sa place, je serais très enthousiaste à l’idée de jouer ce match. Il va tout donner et être performant de chaque côté du terrain. C’est un jour important pour nous, mais surtout pour lui. »

Un transfert gagnant/gagnant ?

À l’arrivée, Michael Porter Jr. a donc assuré sur le terrain, pour son premier affrontement avec la franchise qui l’a drafté en 2018 (avec le 14e choix). D’où le surplus de motivation ?

« J’utilise absolument tout ce que je peux comme source de motivation… » a-t-il répondu. « Il y avait tellement de bruit autour de moi, en tant que joueur… Et je savais qu’en arrivant ici, en étant en bonne santé, je serais capable de changer l’image que les gens se faisaient de moi. »

Si David Adelman estime de son côté que « le transfert était bon pour tout le monde », et que les Nuggets l’ont « utilisé de la bonne manière », remportant « beaucoup de matches en procédant de la sorte », il reconnaît aussi volontiers que le départ de Michael Porter Jr. lui laisse un vide dans le vestiaire.

« Mon ambition, c’était de devenir le meilleur joueur de la ligue »

« Nos discussions me manquent » a-t-il admis, évoquant ensuite la personnalité de son ancien joueur. « Je pense que beaucoup de personnes ont peur d’être elles-mêmes aujourd’hui. Ce n’est pas le cas de Michael. Les gens se moquent de ça parfois, car ils ont peut-être peur de dire ce qu’ils pensent vraiment, mais Michael va le dire, que vous soyez d’accord avec lui ou pas. »

L’entraîneur de Denver apprécie aussi « de le voir avoir plus de liberté sous les ordres de Jordi [Fernandez] », ce qui permet à Michael Porter Jr. de montrer qu’il est bien plus qu’un simple « role player ».

« Mon ambition, c’était de devenir le meilleur joueur de la ligue » a révélé l’ailier, évoquant ses années pré-NBA. « Les blessures en ont décidé autrement, mais je pense que ma détermination et ma ténacité m’ont permis de me faire une place assez importante en NBA. Donc, tout ce que je réalise désormais ne me surprend pas. C’est d’avoir réussi à le faire après toutes mes blessures qui me rend surtout fier. »

Michael Porter Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DEN 55 16:25 50.9 42.2 83.3 1.2 3.5 4.7 0.8 1.8 0.5 0.9 0.5 9.3 2020-21 DEN 61 31:21 54.2 44.5 79.1 1.5 5.8 7.3 1.1 2.1 0.7 1.3 0.9 19.0 2021-22 DEN 9 29:27 35.9 20.8 55.6 1.0 5.6 6.6 1.9 1.8 1.1 1.3 0.2 9.9 2022-23 DEN 62 29:00 48.7 41.4 80.0 1.0 4.5 5.5 1.0 1.9 0.6 1.1 0.5 17.4 2023-24 DEN 81 31:40 48.4 39.7 83.6 1.3 5.7 7.0 1.5 1.8 0.5 1.1 0.7 16.7 2024-25 DEN 77 33:41 50.4 39.5 76.8 1.8 5.2 7.0 2.1 2.0 0.6 1.4 0.5 18.2 2025-26 BKN 26 33:00 49.6 41.0 81.2 1.3 6.2 7.5 3.3 2.2 0.9 2.3 0.2 25.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.