Michael Porter Jr. doit s’habituer à un costume plus grand

C'était attendu : Michael Porter Jr. allait avoir plus de munitions et de responsabilités offensives à Brooklyn. Cela se confirme puisque l'ancien shooteur de Denver tourne à 23.1 points de moyenne depuis le début de saison, soit son record en carrière. « On voit sa progression et on a besoin qu'il continue de s'améliorer », affirme Jordi Fernandez.

La tendance va même encore s'accentuer dans les prochaines semaines puisque Cam Thomas est blessé et va manquer au moins le restant du mois de novembre. Le champion 2023 va ainsi être le leader incontestable de l'attaque des Nets.

Cela va aussi avec plus de déchet car avec 46% de réussite au shoot et 34% à 3-pts, il n'a jamais été aussi maladroit (sauf dans sa saison 2021/22 écourtée), et l'ailier perd 2.4 ballons en moyenne, là encore c'est son record.

« C'est un défi. L'intensité avec laquelle il joue est différente. Avant, le contexte était différent, pas mieux ou pire », remarque son coach. « Il touche plus le ballon, ses balles perdues augmentent, donc il doit corriger cela. J'aime son nombre de tentatives à 3-pts car il attire l'attention et donne des espaces à ses coéquipiers. Je veux qu'il shoote parce qu'il va mettre dedans. C'est un des meilleurs shooteurs du monde. »

Forcé de grandir plus vite

Pour Michael Porter Jr, les bonnes nouvelles arrivent avec les mauvaises et comme le costume est plus grand, il faut s'adapter. « On ne devient pas un leader et un vétéran du jour au lendemain. On lui demande d'être l'adulte dans ce groupe. On le force à grandir plus vite », ajoute Jordi Fernandez.

Cam Thomas a manqué les deux derniers matches (il a seulement joué cinq minutes dans le premier) et son coéquipier est monté d'un cran avec 30 points de moyenne. Un signe des performances qu'il va rendre durant ce mois de novembre ?

« Je vais me pousser à gérer plus de responsabilités que par le passé », annonçait-il la semaine passée. « J'ai toujours été quelqu'un qui peut s'adapter. Au fur et à mesure de la saison, je serai plus à l'aise pour trouver des bons shoots contre de gros défenseurs. Ce sera un processus. »

Michael Porter, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DEN 55 16 50.9 42.2 83.3 1.2 3.5 4.7 0.8 1.8 0.5 0.9 0.5 9.3 2020-21 DEN 61 31 54.2 44.5 79.1 1.5 5.8 7.3 1.1 2.1 0.7 1.3 0.9 19.0 2021-22 DEN 9 30 35.9 20.8 55.6 1.0 5.6 6.6 1.9 1.8 1.1 1.3 0.2 9.9 2022-23 DEN 62 29 48.7 41.4 80.0 1.0 4.5 5.5 1.0 1.9 0.6 1.1 0.5 17.4 2023-24 DEN 81 32 48.4 39.7 83.6 1.3 5.7 7.0 1.5 1.8 0.5 1.1 0.7 16.7 2024-25 DEN 77 34 50.4 39.5 76.8 1.8 5.2 7.0 2.1 2.0 0.6 1.4 0.5 18.2 2025-26 BRK 5 32 50.6 41.0 66.7 0.8 5.4 6.2 3.2 2.2 0.6 1.8 0.2 21.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.