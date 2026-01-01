Matchs
NBA
Matchs
NBA

Stats & Highlights | Sans quatre titulaires, les Nuggets s’imposent chez les Raptors

Malgré les absences de Nikola Jokic, Cam Johnson, Aaron Gordon et Christian Braun, les Nuggets viennent à bout des Raptors sur leur parquet. Avec un Jamal Murray maladroit, en plus…

Peyton WatsonDerrière les 34 points de Jalen Johnson et le retour au jeu de Kristaps Porzingis (16 points en 17 minutes), les Hawks ont mis fin à leur série de sept défaites face aux Wolves. Son équipe dépassée dès le deuxième quart-temps, Chris Finch a hissé le drapeau blanc avant la fin, ce qui a provoqué le départ aux vestiaires d’Anthony Edwards…

Jalen Suggs de retour, le Magic vient de son côté à bout des Pacers grâce à un ultime panier de Paolo Banchero (29 points, 10 rebonds). C’est la dixième défaite consécutive pour Indiana.

Malgré les absences, les Bulls ont pris de vitesse les Pelicans de Zion Williamson (31 points) grâce à huit joueurs qui atteignent les 10 points, dont Isaac Okoro (24 points) qui bat ainsi son record de la saison.

Les Nuggets ont de la ressource. Malgré la perte de Nikola Jokic et donc sans quatre de leurs titulaires, ils s’imposent chez les Raptors avec notamment un Peyton Watson à 24 points et 8 rebonds !

Le Thunder a lui géré les affaires courantes face aux Blazers. Shai Gilgeous-Alexander atteint les 30 points en 29 minutes, Ajay Mitchell (17 points) et Isaiah Joe (15 points) sanctionnent en sortie de banc et Portland ne peut rien faire, malgré un nouveau bon match de Sidy Cissoko, auteur de 19 points à 5/7 derrière la ligne à 3-points.

Charlotte – Golden State
Cleveland – Phoenix
San Antonio – New York
Milwaukee – Washington

Atlanta – Minnesota : 126-102

Atlanta Hawks / 126 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Jalen Johnson 32 15/22 3/6 1/1 2 8 10 6 1 2 3 1 34 43
Onyeka Okongwu 27 6/13 2/5 3/3 3 5 8 5 3 0 0 0 17 23
Dyson Daniels 28 5/8 0/0 1/3 4 4 8 9 2 2 1 2 11 26
Nickeil Alexander-Walker 31 4/12 3/7 0/0 0 0 0 3 2 0 2 0 11 4
Zaccharie Risacher 28 4/10 1/5 0/2 1 3 4 1 1 0 0 0 9 6
Kristaps Porzingis 17 6/12 2/4 2/4 1 1 2 1 2 0 1 0 16 10
Luke Kennard 27 6/12 2/5 1/1 2 4 6 5 1 1 1 0 15 20
Asa Newell 16 3/5 1/3 0/2 3 6 9 1 1 1 0 0 7 14
Vit Krejci 26 2/8 2/7 0/0 0 1 1 5 2 2 0 1 6 9
Mouhamed Gueye 4 0/1 0/0 0/0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2
Keaton Wallace 4 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Total 51/104 16/42 8/16 16 33 49 38 15 9 8 4 126
Minnesota Timberwolves / 102 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Anthony Edwards 33 10/18 3/8 7/8 1 4 5 2 0 1 2 2 30 29
Julius Randle 31 7/13 3/4 2/4 1 6 7 2 2 1 1 0 19 20
Jaden McDaniels 22 3/5 2/3 0/0 1 3 4 2 3 0 2 1 8 11
Rudy Gobert 28 3/6 0/0 0/0 4 7 11 3 1 1 1 0 6 17
Donte DiVincenzo 26 2/8 2/6 0/0 2 0 2 7 2 1 1 0 6 9
Johnny Juzang 8 4/6 2/3 0/0 0 3 3 1 0 0 0 0 10 12
Leonard Miller 8 3/4 1/2 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 6
Naz Reid 22 2/10 0/5 2/2 1 6 7 1 4 0 3 1 6 4
Rob Dillingham 8 2/4 1/1 0/0 0 2 2 3 0 0 0 0 5 8
Jaylen Clark 16 1/4 0/3 1/2 0 0 0 0 1 1 1 1 3 0
Mike Conley 14 0/2 0/2 2/2 0 2 2 0 1 0 0 0 2 2
Joan Beringer 8 0/0 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 3
Nah'Shon Hyland 12 0/7 0/3 0/0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 -7
Joe Ingles 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Total 37/87 14/40 14/18 11 35 46 22 16 5 14 6 102

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Indiana – Orlando : 110-112

Indiana Pacers / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Pascal Siakam 34 9/20 3/8 5/10 0 4 4 0 5 2 1 1 26 16
Bennedict Mathurin 37 4/10 2/6 13/13 0 5 5 2 1 0 5 0 23 19
Andrew Nembhard 31 9/15 1/5 0/0 0 4 4 7 2 1 3 0 19 22
Johnny Furphy 5 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2
Jay Huff 10 0/3 0/2 0/0 0 0 0 1 3 2 2 0 0 -2
Ben Sheppard 19 4/7 2/3 2/2 0 1 1 0 1 0 0 0 12 10
Aaron Nesmith 32 3/11 2/6 1/2 3 7 10 0 4 3 0 1 9 14
Jarace Walker 18 4/7 1/2 0/0 0 4 4 0 1 1 0 0 9 11
Micah Potter 26 2/4 1/3 3/3 0 3 3 3 3 0 1 0 8 11
T.J. McConnell 17 1/4 0/0 2/2 0 1 1 8 1 1 3 1 4 9
Tony Bradley 11 0/2 0/0 0/0 2 3 5 1 1 0 1 0 0 3
Total 36/83 12/35 26/32 5 34 39 22 24 10 16 3 110
Orlando Magic / 112 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Paolo Banchero 35 12/21 0/1 5/7 0 10 10 4 2 1 5 3 29 31
Desmond Bane 33 7/17 1/4 3/3 1 6 7 6 3 0 2 0 18 19
Anthony Black 31 6/11 0/3 3/3 0 4 4 5 3 2 4 1 15 18
Jalen Suggs 25 4/11 1/4 2/3 1 2 3 3 4 3 3 0 11 9
Wendell Carter Jr. 29 1/4 0/2 4/6 1 10 11 2 2 0 0 0 6 14
Goga Bitadze 19 6/7 0/0 2/2 5 4 9 3 2 0 2 0 14 23
Jamal Cain 12 3/4 1/2 4/4 0 0 0 1 0 0 0 0 11 11
Tyus Jones 24 2/7 0/3 0/0 0 1 1 1 1 1 0 0 4 2
Noah Penda 9 2/3 0/0 0/0 0 0 0 0 2 1 0 0 4 4
Tristan Da Silva 15 0/5 0/2 0/0 0 4 4 3 3 0 1 0 0 1
Jase Richardson 8 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 -1
Total 43/90 3/21 23/28 8 41 49 28 23 9 19 4 112

Chicago – New Orleans : 134-118

Chicago Bulls / 134 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Isaac Okoro 36 8/10 2/4 6/8 1 4 5 2 4 1 2 2 24 28
Tre Jones 27 7/7 1/1 5/6 0 2 2 12 0 0 1 0 20 32
Matas Buzelis 27 8/17 2/9 1/4 1 5 6 2 4 1 0 0 19 16
Nikola Vucevic 34 7/13 2/5 1/2 0 8 8 6 2 0 0 0 17 24
Jalen Smith 26 5/11 1/5 3/3 3 11 14 1 3 1 1 2 14 25
Kevin Huerter 29 4/9 2/5 3/5 0 6 6 1 3 1 1 2 13 15
Ayo Dosunmu 25 3/11 2/6 4/4 1 3 4 6 1 0 0 1 12 15
Patrick Williams 20 4/8 2/4 2/2 1 1 2 1 0 1 1 0 12 11
Jevon Carter 6 1/3 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
Dalen Terry 10 0/3 0/2 0/0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 1
Total 47/92 15/43 25/34 8 41 49 33 18 5 7 7 134
New Orleans Pelicans / 118 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Zion Williamson 29 12/19 0/0 7/9 4 3 7 3 4 0 1 0 31 31
Saddiq Bey 34 6/16 2/7 2/2 1 3 4 3 1 0 0 0 16 13
Trey Murphy III 34 6/15 3/11 0/0 0 6 6 5 3 0 4 1 15 14
Derik Queen 25 4/7 0/1 1/2 1 6 7 4 4 2 2 5 9 21
Jeremiah Fears 23 2/8 1/2 0/0 0 0 0 4 2 0 2 0 5 1
Jordan Poole 26 6/14 4/10 10/10 0 3 3 2 3 0 0 0 26 23
Micah Peavy 14 2/4 1/2 1/1 0 2 2 1 3 0 1 0 6 6
Jordan Hawkins 14 2/7 1/4 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 1
Yves Missi 23 1/3 0/0 1/3 2 4 6 0 2 2 0 3 3 10
Kevon Looney 18 1/5 0/1 0/0 4 6 10 3 2 0 0 0 2 11
Total 42/98 12/38 22/27 12 34 46 25 24 4 10 9 118

Toronto – Denver : 103-106

Toronto Raptors / 103 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Brandon Ingram 37 11/21 5/7 3/4 1 7 8 1 4 0 1 0 30 27
Immanuel Quickley 34 5/16 4/11 8/10 0 3 3 4 5 1 0 0 22 17
Scottie Barnes 33 7/14 2/4 4/4 3 11 14 10 4 1 0 1 20 39
RJ Barrett 25 7/13 1/4 2/3 2 4 6 3 1 0 2 0 17 17
Ochai Agbaji 11 1/2 0/1 0/0 2 0 2 1 1 0 0 0 2 4
Collin Murray-Boyles 26 3/11 0/4 0/0 5 4 9 2 5 2 1 2 6 12
Jamison Battle 6 1/2 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2
Jamal Shead 21 1/8 0/4 0/0 0 0 0 5 2 1 1 0 2 0
Ja'Kobe Walter 23 1/6 0/5 0/0 2 1 3 0 2 0 1 0 2 -1
Gradey Dick 12 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
Sandro Mamukelashvili 12 0/5 0/3 0/0 1 3 4 1 1 1 1 1 0 1
Total 37/100 12/45 17/21 17 33 50 27 25 6 8 4 103
Denver Nuggets / 106 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Peyton Watson 36 9/19 1/6 5/7 1 7 8 0 2 2 1 0 24 21
Jamal Murray 38 6/18 2/5 7/7 1 6 7 6 0 1 2 1 21 22
Jonas Valanciunas 23 5/6 0/0 7/8 1 8 9 4 2 1 1 3 17 31
Jalen Pickett 28 4/11 2/7 0/0 1 0 1 1 2 0 0 0 10 5
Spencer Jones 38 0/3 0/3 6/6 3 4 7 2 5 1 2 0 6 11
DaRon Holmes II 22 4/5 2/3 1/2 0 3 3 1 1 0 1 1 11 13
Tim Hardaway Jr. 30 3/13 3/9 0/0 0 5 5 1 3 0 1 0 9 4
Bruce Brown 25 3/5 0/1 2/4 2 5 7 2 3 0 2 0 8 11
Total 34/80 10/34 28/34 9 38 47 17 18 5 10 5 106

Oklahoma City – Portland : 124-95

Oklahoma City Thunder / 124 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Shai Gilgeous-Alexander 29 11/15 1/2 7/7 0 2 2 6 3 4 0 0 30 38
Jalen Williams 26 6/13 0/2 1/1 0 7 7 7 2 3 2 0 13 21
Luguentz Dort 25 4/10 4/10 0/0 0 2 2 1 2 1 0 1 12 11
Chet Holmgren 25 5/10 1/3 1/2 2 8 10 1 3 2 4 6 12 21
Cason Wallace 26 2/5 1/4 0/0 0 2 2 4 1 0 1 0 5 7
Ajay Mitchell 23 4/4 1/1 8/8 1 4 5 3 1 1 1 1 17 26
Isaiah Joe 19 5/10 5/10 0/0 0 1 1 1 3 0 0 0 15 12
Branden Carlson 20 5/9 2/6 0/2 1 6 7 1 1 0 2 1 12 13
Alex Caruso 8 1/2 1/2 0/0 0 1 1 0 1 1 1 1 3 4
Kenrich Williams 12 1/5 0/3 1/2 0 2 2 3 0 1 1 0 3 3
Aaron Wiggins 22 0/5 0/4 2/4 0 0 0 2 0 2 1 0 2 -2
Chris Youngblood 5 0/2 0/2 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 -1
Total 44/90 16/49 20/26 5 35 40 29 18 15 13 10 124
Portland Trail Blazers / 95 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Sidy Cissoko 27 7/10 5/7 0/0 1 0 1 2 3 0 3 1 19 17
Deni Avdija 32 5/14 1/4 6/7 0 7 7 7 1 2 7 1 17 17
Shaedon Sharpe 28 5/17 0/2 4/4 0 4 4 1 2 3 3 0 14 7
Toumani Camara 34 2/7 2/6 0/2 2 5 7 4 3 0 5 0 6 5
Donovan Clingan 17 2/5 1/2 1/2 2 3 5 0 2 0 1 0 6 6
Caleb Love 30 4/12 2/7 0/0 0 5 5 4 3 3 3 0 10 11
Kris Murray 26 3/5 2/3 2/2 1 2 3 1 3 0 1 0 10 11
Robert Williams III 16 4/4 0/0 0/0 4 4 8 0 2 1 0 1 8 18
Hansen Yang 11 1/4 1/2 0/0 1 4 5 0 1 0 0 0 3 5
Rayan Rupert 12 1/6 0/1 0/0 2 3 5 1 1 0 0 0 2 3
Duop Reath 7 0/3 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -3
Total 34/87 14/35 13/17 13 38 51 20 21 9 24 3 95

