Stats & Highlights | Sans quatre titulaires, les Nuggets s’imposent chez les Raptors

Derrière les 34 points de Jalen Johnson et le retour au jeu de Kristaps Porzingis (16 points en 17 minutes), les Hawks ont mis fin à leur série de sept défaites face aux Wolves. Son équipe dépassée dès le deuxième quart-temps, Chris Finch a hissé le drapeau blanc avant la fin, ce qui a provoqué le départ aux vestiaires d’Anthony Edwards…

Jalen Suggs de retour, le Magic vient de son côté à bout des Pacers grâce à un ultime panier de Paolo Banchero (29 points, 10 rebonds). C’est la dixième défaite consécutive pour Indiana.

Malgré les absences, les Bulls ont pris de vitesse les Pelicans de Zion Williamson (31 points) grâce à huit joueurs qui atteignent les 10 points, dont Isaac Okoro (24 points) qui bat ainsi son record de la saison.

Les Nuggets ont de la ressource. Malgré la perte de Nikola Jokic et donc sans quatre de leurs titulaires, ils s’imposent chez les Raptors avec notamment un Peyton Watson à 24 points et 8 rebonds !

Le Thunder a lui géré les affaires courantes face aux Blazers. Shai Gilgeous-Alexander atteint les 30 points en 29 minutes, Ajay Mitchell (17 points) et Isaiah Joe (15 points) sanctionnent en sortie de banc et Portland ne peut rien faire, malgré un nouveau bon match de Sidy Cissoko, auteur de 19 points à 5/7 derrière la ligne à 3-points.

Atlanta – Minnesota : 126-102

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 125 GSW 132 ATL 126 MIN 102 IND 110 ORL 112 CLE 129 PHO 113 CHI 134 NOR 118 SAS 134 NYK 132 TOR 103 DEN 106 MIL 113 WAS 114 OKC 124 POR 95

Indiana – Orlando : 110-112

Chicago – New Orleans : 134-118

Toronto – Denver : 103-106

Oklahoma City – Portland : 124-95

