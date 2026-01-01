Les Cavaliers s’offrent les Suns pour la Saint-Sylvestre

Les Cavaliers ont réussi à s’imposer dans un match plus compliqué que prévu face à Phoenix à domicile pour cette dernière de 2025. Après avoir rapidement compté 20 points d’avance, Cleveland a dû s’employer pour ne pas se laisser surprendre en fin de rencontre et a pu compter sur un grand Donovan Mitchell pour s’en tirer sans frayeur.

Après une entame quelconque, Cleveland a très vite mis le bleu de chauffe pour prendre le large. La séquence a duré trois minutes, durant lesquelles les Cavs ont tout balayé sur leur passage, alignant un 16-0 avec les 3-points de Darius Garland, Sam Merrill par deux fois et Dean Wade pour alimenter la marque (21-8). L’écart a frôlé les 20 points lorsque Evan Mobley a enchaîné un contre puis deux dunks, avant de voir Donovan Mitchell conclure une contre-attaque par un 2+1 acrobatique (37-18).

Même à -20 en début de deuxième quart-temps, suite à deux paniers de Jarrett Allen, Phoenix n’a pas baissé les bras, revenant à -10 peu avant la pause grâce aux relais de la paire Gillespie-Bouyea, de Devin Booker puis de Dillon Brooks, jusqu’à ce que Donovan Mitchell ne s’offre un nouveau panier avec la faute à deux secondes du buzzer (67-54).

Gillespie entretient le suspense

De loin, Darius Garland et Donovan Mitchell ont vite repoussé les Suns à près de vingt longueurs (75-56). Collin Gillespie et Devin Booker ont alors répondu à leur tour de loin, à deux reprises, pour relancer le match. En un éclair, sur deux services de Collin Gillespie pour Royce O’Neale et Devin Booker, Phoenix est revenu dans le coup (79-74) ! À nouveau, les deux flèches de Ryan Dunn et Collin Gillespie ont permis aux Suns de garder espoir jusqu’aux abords du quatrième quart-temps (91-89).

Malgré la pression, Cleveland a su reprendre ses esprits pour s’envoler vers la victoire et peut remercier Donovan Mitchell pour le coup de main. L’arrière All-Star a sorti le grand jeu, entre ses deux services pour Jarrett Allen et Jaylon Tyson, puis ses offensives tranchantes près du cercle, à mi-distance, puis à 3-points, afin de renvoyer Phoenix à ses études en moins de quatre minutes (110-94). Le 2+1 de Darius Garland et le dunk de Jaylon Tyson ont scellé les derniers espoirs de Devin Booker et de sa bande (115-94).

Vainqueurs des Spurs puis des Suns, les Cavs terminent bien l’année 2025 et ils tenteront de débuter 2026 de la même manière dès demain soir face aux Nuggets.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le caractère de Donovan Mitchell. L’arrière des Cavs avait visiblement envie de bien finir l’année et s’est offert une belle prestation pour aider les siens à s’imposer. Auteur de 21 points à la pause en seulement 16 minutes sur le terrain, il s’est surtout distingué par son début de quatrième quart-temps fulgurant pour effacer le retour menaçant des Suns. En quelques minutes, il a mis fin au suspense pour assure un succès sans trembler à son équipe, terminant au passage à 30 points et plus pour la 18e fois de la saison (34 points, 10 rebonds, 7 passes décisives).

– La panne des Suns au pire moment. A courir après le score, les hommes de Jordan Ott ont fini par s’épuiser et craquer au pire moment. A deux longueurs à moins d’une minute de la fin du troisième quart-temps (91-89), Phoenix a fini par imploser encaissant un 14-3 en moins de quatre minutes pour se retrouver à -13 (105-92). Un trou noir qui a privé la franchise de l’Arizona d’une fin de match à enjeu. C’est également une fin de série pour boucler 2025 puisque les Suns restaient sur quatre succès de suite avant ce déplacement dans l’Ohio.

