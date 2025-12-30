Nickeil Alexander-Walker n’a pas surpris son cousin

On peut difficilement imaginer une réponse plus aboutie. Shai-Gilgeous Alexander venait de marquer au niveau de la ligne des lancers-francs, malgré une faute de Nickeil Alexander-Walker à 3 secondes de la fin du premier quart-temps.

C’était suffisamment de temps pour que l’arrière des Hawks, une fois la remise en jeu effectuée et malgré la pression d’Alex Caruso, décoche un missile depuis le milieu de terrain avec… sa main gauche, sa main faible donc. Assurément le tir le plus improbable de la soirée.

Cette séquence dit beaucoup de la bataille livrée la nuit passée entre les deux cousins. Si « SGA » a tenu son rôle, et même dû en faire un peu plus – 39 points (15/24 aux tirs ) en tout – du fait de la pugnacité affichée par les Hawks, son rival familial a montré un très beau visage.

Trae Young et Jalen Johnson absents, l’arrière a été propulsé première option de sa formation et n’a pas raté l’occasion : 30 points (11/24 aux tirs dont 6/14 de loin), 5 passes et 4 rebonds en 40 minutes.

« Ouais, c’est vraiment un bon joueur. On en a vu un aperçu l’année dernière avec Minnesota. Il a fait un gros match en finale de conférence. Je crois que c’était la finale de conférence. Oui, c’était ça », finit par se remémorer le leader du Thunder.

Déjà en duel en finale de conférence

Sans doute une allusion au Game 4 livré par son cousin, lors de cette finale à l’Ouest entre Thunder et Wolves, perdu sur le fil par ces derniers malgré les 23 points de leur remplaçant. Série en amont de laquelle « SGA » disait vouloir « démolir » son cousin.

On rappelle que les deux hommes, nés à Toronto, ont fréquenté le même lycée, le Hamilton Heights Christian à Chattanooga (Tennessee), avant de prendre des chemins universitaires différents. Puis ils ont débarqué dans la Grande Ligue avec un an d’intervalle. Les Hornets avaient drafté Shai Gilgeous-Alexander en 2018 à la 11e position, tandis que l’année suivante, les Nets avaient récupéré son cousin (17e choix).

Lors de cette finale de conférence, remportée par le Thunder qui filait vers le titre, Nickeil Alexander-Walker avait tourné à 12 points de moyenne (malgré 0 point à 0/8 dans le dernier match…), faisant de lui le remplaçant le plus productif des Wolves.

Mais depuis son arrivée en Géorgie l’été dernier, l’ancien candidat au trophée de meilleur 6e homme de la ligue a changé de statut. Titulaire le plus souvent avec les Hawks, il affiche aujourd’hui une moyenne à 20.6 points, plus du double de celle affichée dans le Minnesota. Une saison record en carrière qui le place naturellement dans la course au trophée de meilleure progression de l’année.

Surpris « SGA », par une telle trajectoire ? Pas vraiment. « Je savais qu’il était capable du niveau de jeu qu’il montre actuellement. C’est vraiment un bon joueur. Il a l’opportunité de montrer ses talents et il en profite clairement », termine Shai-Gilgeous Alexander.

Nickeil Alexander-Walker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NO 47 12:34 36.8 34.6 67.6 0.2 1.6 1.8 1.9 1.2 0.4 1.1 0.2 5.7 2020-21 NO 46 21:53 41.9 34.7 72.7 0.3 2.8 3.1 2.2 1.9 1.0 1.5 0.5 11.0 2021-22 NO 50 26:20 37.5 31.1 72.2 0.7 2.6 3.3 2.8 1.8 0.8 1.7 0.4 12.8 2021-22 UTA 15 9:56 33.3 30.3 91.7 0.1 1.5 1.5 1.1 1.0 0.3 0.5 0.3 3.5 2022-23 MIN 23 15:29 38.4 36.1 61.9 0.3 1.5 1.8 1.4 1.3 0.3 0.4 0.3 5.9 2022-23 UTA 36 14:40 48.8 40.2 69.2 0.2 1.4 1.6 2.1 1.6 0.7 1.3 0.4 6.3 2023-24 MIN 82 23:26 43.9 39.1 80.0 0.4 1.6 2.0 2.5 1.7 0.8 0.9 0.5 8.0 2024-25 MIN 82 25:17 43.8 38.1 78.0 0.7 2.6 3.2 2.7 1.7 0.6 1.2 0.4 9.4 2025-26 ATL 31 32:33 45.1 37.6 85.9 0.7 2.7 3.4 3.2 2.2 0.9 2.1 0.6 20.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.