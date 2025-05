« Ouais, ça va être très sympa », commence Shai Gilgeous-Alexander avant de souffler en réfléchissant à sa relation avec Nickeil Alexander-Walker. Cousins, les deux hommes vont bientôt s’affronter sur la plus grandes des scènes à l’Ouest, avec cette finale de conférence entre Thunder et Wolves.

« C’est difficile ne serait-ce qu’à expliquer. Si vous savez à quel point on est proches, c’est comme mon deuxième frère. Il a traversé toutes les étapes de la vie avec moi, depuis les premiers dribbles, le passage en lycée préparatoire, jusqu’à l’arrivée en NBA », retrace le Canadien du Thunder.

Les deux hommes, nés à Toronto, ont fréquenté le même lycée, le Hamilton Heights Christian à Chattanooga (Tennessee), avant de prendre des chemins universitaires différents : Kentucky pour « SGA » et Virginia Tech pour « NAW ».

Puis ils ont débarqué dans la Grande Ligue avec un an d’intervalle. Les Hornets ont drafté Shai Gilgeous-Alexander en 2018 à la 11e position, tandis que l’année suivante, les Nets ont récupéré son cousin (17e choix).

Une médaille ensemble en 2023

« On a traversé toutes les situations ensemble. Le fait qu’on en soit arrivés là tous les deux, c’est quelque chose de spécial. Et s’affronter l’un contre l’autre, c’est encore plus spécial », qualifie la superstar du Thunder qui a également évolué avec le membre de sa famille en équipe nationale les deux derniers étés. Ensemble, ils avaient décroché la médaille de bronze à la Coupe du monde 2023.

Aussi, il est déjà arrivé par le passé que le joueur des Wolves défende sur Shai Gilgeous-Alexander. « Je l’ai connu toute ma vie, donc je le connais assez bien. Et le mieux que je puisse faire pour aider mon équipe, c’est de leur dire tout ce que je sais pour obtenir la victoire », lâchait-il par exemple en 2023.

À voir si ce facteur peut jouer dans cette finale. De son côté, le leader d’OKC préfère déjà l’avertir : « Je vais tout faire pour le démolir, c’est certain. Complètement. »