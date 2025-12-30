Le MVP de la nuit | « SGA » sur le bon tempo

Un petit tir ouvert ligne de fond, un « spin move » au cercle pour finir malgré la pression de Dyson Daniels, un décalage créé face à Zaccharie Risacher au niveau de la ligne des lancers-francs, et un « stepback » devant le même Daniels, toujours à mi-distance.

Et voilà comment Shai Gilgeous-Alexander a démarré sa soirée face aux Hawks, en marquant les huit premiers points de sa formation. De bon augure pour la suite, même si, collectivement, le Thunder a eu du mal à contenir son adversaire.

« Je prends ce que la défense me donne. J’essaie toujours d’être agressif, mais de toujours donner la bonne réponse à l’examen, surtout pour commencer à donner le ton. Et ce soir, il a semblé qu’ils ne me défendaient pas vraiment avec plusieurs joueurs. Donc, j’ai pu trouver mes espaces, pénétrer dans la raquette, et créer des actions pour moi-même », analyse-t-il sur son entame de match.

Auteur de 15 points dans le seul premier quart-temps, le leader d’OKC a ensuite ralenti le tempo offensivement, tandis que son équipe restait dans la course de visiteurs sans complexe, et surtout très adroits à 3-points.

Un 104e match de suite à 20 points ou plus

« SGA » a repris son chantier dans le troisième quart-temps, enfonçant Dyson Daniels ou son cousin Nickeil Alexander-Walker au poste. Puis dans le dernier acte, il a plutôt fait parler sa vision du jeu, en fixant et trouvant ses partenaires derrière la ligne à 3-points.

« Au fur et à mesure que la soirée avançait, ils ont commencé à me défendre avec plus de joueurs. J’ai fait quelques passes décisives, mais j’essaie toujours de prendre ce qu’ils me donnent et de leur laisser me dire comment jouer », développe le Canadien, qui a fini avec 39 points (15/24 dont 2/5 de loin), 6 passes et 5 rebonds.

Auteur de 104e match de suite à 20 points ou plus, il prévient toutefois que son équipe – toujours largement leader dans la catégorie – devra faire mieux en défense à l’avenir.

« On aurait pu mieux faire ce soir pour les tenir. Ils ont aussi obtenu beaucoup de choses faciles, surtout en première mi-temps. Ce n’est pas la recette pour gagner gros. Donc, on doit clairement s’améliorer dans ce domaine. Mais malgré tout, on a fait ce qu’il fallait pour gagner ce soir. C’est la priorité avant tout », termine-t-il.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 26:31 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 34:42 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 33:43 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 34:41 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 35:32 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34:02 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 76 34:11 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7 2025-26 OKC 31 33:19 55.6 41.9 88.0 0.5 4.3 4.8 6.4 2.0 1.5 1.9 0.7 32.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.