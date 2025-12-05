Nickeil Alexander-Walker, l’autre sérieuse progression des Hawks

« Mon gars, c’est ça ! » En pleine interview télévisée d’après-match, Nickeil Alexander-Walker vient d’empoigner son coéquipier Jalen Johnson. Dans la victoire face aux Cavs il y a une semaine, ils ont été les hommes forts des Hawks.

Jalen Johnson avait terminé avec un nouveau triple-double (29 points, 12 rebonds et 12 passes) quand « NAW » avait fini meilleur de sa formation avec 30 points. « Pendant le match, on va se chercher. On se chamaille, mais avec affection. Et puis sur une action, on est capable de trouver de la cohésion. Donc c’est énorme », décrivait alors l’arrière, sur sa relation avec l’ailier-fort.

Ce dernier, en l’absence de Trae Young, prend beaucoup de lumière au sein d’une équipe qui affiche un bilan positif à 13 victoires et 10 défaites et occupe la 9e place à l’Est. Meilleur marqueur et rebondeur de sa formation (23 points, 10 rebonds et 7 passes), Jalen Johnson occupe logiquement beaucoup l’attention en raison de ses performances.

Mais ce serait trop vite oublier celles de son coéquipier, deuxième meilleur marqueur de la franchise basée à Atlanta. Dans la course au trophée de meilleur 6e homme de la ligue avec les Wolves l’an dernier, celui-ci fait un bond statistique spectaculaire. De 9.4 points de moyenne, il est passé à… 20.4 points, un record en carrière comme son niveau d’adresse générale (46.2% dont 38.7% à 3-points).

Loué par Donovan Mitchell

« C’est mon gars. On voit sa progression quand son équipe en a besoin : il rentre des tirs importants à 3-points, prend de gros shoots. Évidemment, il est payé pour sa défense, mais offensivement, il a beaucoup de cordes à son arc, et on le voit. Je lui dis toujours : ‘Sors-toi ça de la tête. Tu es un joueur talentueux’ », rapporte Donovan Mitchell qui l’a côtoyé lors d’un court mandat commun dans l’Utah.

Donovan Mitchell souligne un point important : les Hawks ont mis la main sur l’arrière cet été notamment pour ses qualités défensives, dans l’idée de l’associer à un autre sérieux client en la matière sur le « backcourt », Dyson Daniels.

Seulement son apport offensif est impressionnant. Depuis dix matchs, sa moyenne grimpe même à 24 points, avec deux soirées de suite à 30 points ou plus. Une première en carrière pour lui. « Défensivement, il a franchi des étapes, et il shoote avec beaucoup de confiance », remarque Quin Snyder, qui l’a également découvert avec le Jazz à la fin de la saison 2021-22.

Le technicien des Hawks remarque également de meilleures prises de décisions pour ressortir les ballons après fixation. « Il y a une façon de jouer qui nous rend tous meilleurs. Le collectif vaut plus que la somme des individualités, et Nickeil est un autre joueur qui sert de catalyseur à ça. » Comme a pu l’être Dyson Daniels l’an passé, preuve que les Hawks sont capables d’exploiter au mieux les talents.

Nickeil Alexander-Walker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NO 47 12:34 36.8 34.6 67.6 0.2 1.6 1.8 1.9 1.2 0.4 1.1 0.2 5.7 2020-21 NO 46 21:53 41.9 34.7 72.7 0.3 2.8 3.1 2.2 1.9 1.0 1.5 0.5 11.0 2021-22 NO 50 26:20 37.5 31.1 72.2 0.7 2.6 3.3 2.8 1.8 0.8 1.7 0.4 12.8 2021-22 UTA 15 9:56 33.3 30.3 91.7 0.1 1.5 1.5 1.1 1.0 0.3 0.5 0.3 3.5 2022-23 MIN 23 15:29 38.4 36.1 61.9 0.3 1.5 1.8 1.4 1.3 0.3 0.4 0.3 5.9 2022-23 UTA 36 14:40 48.8 40.2 69.2 0.2 1.4 1.6 2.1 1.6 0.7 1.3 0.4 6.3 2023-24 MIN 82 23:26 43.9 39.1 80.0 0.4 1.6 2.0 2.5 1.7 0.8 0.9 0.5 8.0 2024-25 MIN 82 25:17 43.8 38.1 78.0 0.7 2.6 3.2 2.7 1.7 0.6 1.2 0.4 9.4 2025-26 ATL 21 32:43 46.2 38.7 84.8 0.7 2.7 3.4 3.5 2.1 1.0 2.2 0.8 20.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.