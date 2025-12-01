Le MVP de la nuit | Jalen Johnson reste sur son nuage

Déjà très bon la saison passée, mais dans un exercice tronqué par une blessure, Jalen Johnson confirme depuis quelques semaines. Depuis que Trae Young est bloqué à l’infirmerie, l’ailier des Hawks déploie ses ailes, enchaîne les gros matches et accumule les statistiques épaisses.

La preuve encore à Philadelphie, avec 41 points, 14 rebonds et 7 passes. Surtout, en prolongation, il va inscrire deux lancers-francs à 0.3 seconde de la fin pour en arracher une deuxième. Puis, il frappe deux fois à 3-pts dans la seconde prolongation, pour valider la victoire d’Atlanta, après 58 minutes.

Avec 41 unités, il signe ainsi son record en carrière. « Il fait les mêmes choses » que les matches d’avant assure Quin Snyder, qui n’a pas vu de différences avec les performances des derniers jours. « Il prend des décisions rapides, n’hésite pas à prendre les tirs. »

Et même ses six ballons perdus sont soulignés de manière globalement positive par son entraîneur. « Quand on en parle avec lui, il le sait. Il sait qu’il peut faire les bonnes lectures, mais ça fait partie du jeu. Quand il fait des erreurs, il réagit, il s’ajuste. c’est un signe de maturité », admire l’ancien coach du Jazz.

Les semaines passent et Jalen Johnson affiche de superbes chiffres, dignes d’un All-Star, sans Trae Young à ses côtés puisque, depuis quinze matches et la blessure du meneur, il tourne à 23.6 points, 10.4 rebonds et 8.1 passes !

Jalen Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ATL 22 5:27 53.7 23.1 71.4 0.1 1.1 1.2 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 2.4 2022-23 ATL 70 14:53 49.1 28.8 62.8 0.7 3.3 4.0 1.2 1.6 0.5 0.6 0.5 5.6 2023-24 ATL 56 33:44 51.1 35.5 72.8 1.3 7.4 8.7 3.6 2.4 1.2 1.8 0.8 16.0 2024-25 ATL 36 35:40 50.0 31.2 74.6 1.7 8.3 10.0 5.0 1.9 1.6 2.9 1.0 18.9 2025-26 ATL 18 34:10 54.4 39.1 78.5 1.2 8.4 9.6 7.3 2.0 1.7 3.1 0.4 21.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.