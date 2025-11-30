Trae Young en reprend pour deux semaines

Trae Young a joué de malchance le 29 octobre dernier, lorsque son coéquipier Mouhamed Gueye lui est involontairement retombé sur le genou, causant une blessure au ligament collatéral médial du genou droit. Dans son malheur, le meneur des Hawks ne devait observer que quatre semaines de convalescence avant d’être réévalué.

Un mois plus tard, le staff médical d’Atlanta a donc livré son verdict après avoir réévalué le cas du leader des Hawks. Les progrès sont notables, et on l’a notamment revu lors de l’échauffement du match face aux Cavaliers vendredi. Malgré tout, il lui faudra encore patienter deux semaines de plus afin de recevoir le feu vert du staff médical, à condition que le processus continue de suivre son cours dans la bonne direction. On pourrait donc potentiellement le revoir à Charlotte le 18 décembre, ou le lendemain pour le “back-to-back” de la formation de Quin Snyder face à San Antonio.

La bonne nouvelle, c’est surtout que les Hawks ont super bien géré l’absence de leur “franchise player” avec déjà dix victoires glanées lors des quinze derniers matchs, la dernière en date justement face aux Cavs (130-123). Atlanta débute un “back-to-back” ce soir, à Philadelphie puis à Detroit demain.

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 30:54 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35:20 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.3 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 33:43 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 34:54 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 34:48 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 35:58 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 76 36:02 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 1.9 1.2 4.7 0.2 24.2 2025-26 ATL 5 27:48 37.1 19.2 82.1 0.0 2.0 2.0 7.8 1.8 0.8 2.0 0.2 17.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.