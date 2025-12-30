Luke Kornet s’est très vite adapté dans le Texas

Financièrement et sportivement, Luke Kornet ne regrette pas son choix d’avoir rejoint les Spurs l’été dernier, puisque sans mentionner son contrat de 41 millions de dollars sur quatre ans, il connaît actuellement la meilleure saison de sa carrière, tout en évoluant dans une équipe actuellement deuxième dans la conférence Ouest.

Un scénario de rêve pour l’ancien pivot des Celtics, qui restait pourtant prudent en débarquant à San Antonio.

« Honnêtement, je ne savais pas trop à quoi m’attendre personnellement » confie-t-il. « Et je pense que c’est un peu la nature même d’une saison. Et même si les gens aiment bien avoir des attentes sur la façon dont vont se dérouler ou non les choses, au final, tout vient match après match, jour après jour et victoire après victoire. »

Atout expérience d’une jeune équipe des Spurs, Luke Kornet est un coéquipier modèle, arrivé pour former les nouvelles « Twin Towers » de la franchise avec Victor Wembanyama, mais aussi capable de remplacer le Français.

Déjà l’un des cadres du vestiaire

En bon vétéran, il s’efforce donc de montrer l’exemple à ses coéquipiers moins aguerris, dans le but de réinstaller cette fameuse « culture de la gagne » à San Antonio.

« Que ce soit pendant la saison régulière ou même pendant une série de playoffs, on est conscients de l’énergie, des efforts et de l’attention qu’il faut avoir pour simplement décrocher une victoire. Et il n’y a pas vraiment d’autre moyen de faire que ça » aime-t-il rappeler.

Luke Kornet, qui dit « prendre du plaisir » au sein du groupe de Mitch Johnson, apprécie également tout autant le fait d’être « challengé » par des équipes moins bien classées certains soirs.

« C’est aussi un aspect amusant du parcours. Je veux dire, on est encore en train de chercher et comprendre certaines choses, on a la sensation qu’il nous reste encore pas mal de marge de progression, donc c’est un défi agréable qui se présente à nous et sur lequel rester concentré » peut-il ainsi conclure.

Luke Kornet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 NY 20 16:21 39.2 35.4 72.7 0.6 2.7 3.2 1.3 1.4 0.3 0.6 0.8 6.7 2018-19 NY 46 17:03 37.8 36.3 82.6 0.6 2.3 2.9 1.2 0.9 0.6 0.5 0.9 7.0 2019-20 CHI 36 15:32 43.9 28.7 71.4 0.6 1.7 2.3 0.9 1.5 0.3 0.4 0.7 6.0 2020-21 BOS 18 14:07 47.3 25.0 50.0 0.7 2.2 2.9 1.1 1.1 0.1 0.3 1.4 4.4 2020-21 CHI 13 7:14 33.3 26.1 50.0 0.1 1.1 1.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.5 2.0 2021-22 BOS 12 7:05 57.1 0.0 66.7 0.8 1.3 2.1 0.7 0.6 0.3 0.0 0.2 2.2 2021-22 CLE 2 7:30 20.0 0.0 66.7 1.0 0.5 1.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 2.0 2021-22 MIL 1 3:00 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2022-23 BOS 69 11:39 66.5 23.1 82.1 1.2 1.6 2.9 0.8 1.2 0.2 0.4 0.7 3.8 2023-24 BOS 63 15:36 70.0 100.0 90.7 1.9 2.3 4.1 1.1 1.2 0.4 0.3 1.0 5.3 2024-25 BOS 73 18:39 66.8 0.0 69.1 2.6 2.7 5.3 1.6 1.6 0.5 0.4 1.0 6.0 2025-26 SA 24 24:35 65.5 84.7 3.0 3.7 6.7 2.0 2.0 0.4 0.5 1.4 8.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.