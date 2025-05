Quel futur pour Luke Kornet ?

On le sait, les Celtics vont vivre un été des plus animés, et la blessure de Jayson Tatum va rebattre les cartes, et il faut s’attendre à des échanges, mais aussi des départs lors de la « free agency ». A Boston depuis 2022, et comme chaque année, Luke Kornet fait partie des joueurs qui seront « free agents » et il ne devrait pas être une priorité pour les Celtics.

« Pour l’instant, je vais simplement essayer de me reposer, passer du temps en famille et prendre un peu de recul. On vient tout juste de terminer la saison, alors je n’ai pas encore une vision claire de ce qui va se passer », reconnaît Kornet, titulaire à 16 reprises en saison régulière, mais aussi dans le Game 6 face aux Knicks.

Son profil intéresse clairement d’autres franchises, d’autant que son rapport qualité/prix est difficile à battre. Cette saison, l’intérieur touchait 2.8 millions de dollars, et les Celtics ont la main pour lui proposer le plus gros des salaires. Mais, on le répète, la future saison blanche de Tatum change beaucoup de choses, et il va falloir être stratégique et économe.

« L’année ne s’est clairement pas terminée comme on le souhaitait », conclut Kornet. « Avec un peu de recul, on pourra peut-être mieux apprécier ce qu’on a accompli. On a eu de bons moments, mais au final, on n’a pas atteint notre objectif. C’est ce qui reste en travers de la gorge pour le moment. »

Luke Kornet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 NYK 20 16 39.2 35.4 72.7 0.6 2.6 3.2 1.3 1.4 0.3 0.6 0.8 6.7 2018-19 NYK 46 17 37.8 36.3 82.6 0.6 2.3 2.9 1.2 0.9 0.6 0.5 0.9 7.0 2019-20 CHI 36 16 43.9 28.7 71.4 0.6 1.7 2.3 0.9 1.5 0.3 0.4 0.7 6.0 2020-21 * All Teams 31 11 43.6 25.4 50.0 0.5 1.7 2.2 0.8 0.6 0.1 0.2 1.0 3.4 2020-21 * BOS 18 14 47.3 25.0 50.0 0.7 2.2 2.9 1.1 1.1 0.1 0.3 1.4 4.4 2020-21 * CHI 13 7 33.3 26.1 50.0 0.1 1.1 1.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.5 2.0 2021-22 * All Teams 15 7 48.1 0.0 66.7 0.9 1.1 1.9 0.6 0.6 0.2 0.0 0.2 2.0 2021-22 * BOS 12 7 57.1 0.0 66.7 0.8 1.2 2.1 0.7 0.6 0.2 0.0 0.2 2.2 2021-22 * CLE 2 7 20.0 0.0 66.7 1.0 0.5 1.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 2.0 2021-22 * MIL 1 3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2022-23 BOS 69 12 66.5 23.1 82.1 1.2 1.6 2.9 0.8 1.2 0.2 0.4 0.7 3.8 2023-24 BOS 63 16 70.0 100.0 90.7 1.9 2.3 4.1 1.1 1.2 0.4 0.3 1.0 5.3 2024-25 BOS 73 19 66.8 0.0 69.1 2.6 2.7 5.3 1.6 1.6 0.5 0.4 1.0 6.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.