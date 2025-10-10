Luke Kornet et Victor Wembanyama, les nouvelles « Twin Towers » des Spurs

Signé aux Spurs durant l’intersaison, Luke Kornet arrive à San Antonio pour compléter la raquette avec Victor Wembanyama dans un registre de jeu bien différent. Si le Français aime s’écarter du panier, son nouveau coéquipier est un poste cinq plus traditionnel, comme l’explique Julian Champagnie : « Victor (Wembanyama) est une licorne tandis que Luke (Kornet) et Kelly (Olynyk) sont aussi talentueux, mais dans un style différent : ils posent des écrans et ils roulent facilement. Cela va créer encore plus d’espace sur le terrain. »

Si Victor Wembanyama et Luke Kornet jouent très différemment en attaque, en défense, ils se rejoignent sur leur capacité à verrouiller leur raquette. Le Français tournait à quasiment quatre contres de moyenne la saison dernière, et Luke Kornet a su s’imposer comme un protecteur de cercle référencé lors de son passage à Boston.

« Avoir deux protecteurs de cercle, cela vous offre la polyvalence pour rendre les choses vraiment difficiles aux adversaires » souligne Luke Kornet. « Cela va être amusant de trouver des solutions en attaque également. »

« Il apporte de la maturité, de l’expérience et de la patience »

Sur les deux premiers matchs de cette présaison, l’association Wembanyama – Kornet semble fonctionner puisque face à l’équipe chinoise des Guangzhou Loong Lions, le duo a compilé 25 points et un parfait 9/9 au tir tandis que, face au Heat, l’ancien des Celtics a frôlé le double-double avec 9 points et 11 rebonds.

Tout l’intérêt pour les Spurs maintenant est de montrer que Victor Wembanyama peut évoluer avec un autre intérieur de grande taille alors que l’association avec Zach Collins n'a pas fonctionné l'an passé.

« Il apporte de la maturité, de l’expérience et de la patience »explique Victor Wembanyama. « C’est un joueur expérimenté, un des meilleurs contreurs de la Ligue et il pose des supers écrans. J’ai hâte de passer beaucoup de minutes avec lui sur le parquet. »

Il reste encore trois matchs de présaison à San Antonio pour continuer de tester ce duo avant le début officiel de la saison, prévu le 22 octobre prochain avec un déplacement à Dallas.

Luke Kornet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 NYK 20 16 39.2 35.4 72.7 0.6 2.6 3.2 1.3 1.4 0.3 0.6 0.8 6.7 2018-19 NYK 46 17 37.8 36.3 82.6 0.6 2.3 2.9 1.2 0.9 0.6 0.5 0.9 7.0 2019-20 CHI 36 16 43.9 28.7 71.4 0.6 1.7 2.3 0.9 1.5 0.3 0.4 0.7 6.0 2020-21 * All Teams 31 11 43.6 25.4 50.0 0.5 1.7 2.2 0.8 0.6 0.1 0.2 1.0 3.4 2020-21 * BOS 18 14 47.3 25.0 50.0 0.7 2.2 2.9 1.1 1.1 0.1 0.3 1.4 4.4 2020-21 * CHI 13 7 33.3 26.1 50.0 0.1 1.1 1.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.5 2.0 2021-22 * All Teams 15 7 48.1 0.0 66.7 0.9 1.1 1.9 0.6 0.6 0.2 0.0 0.2 2.0 2021-22 * BOS 12 7 57.1 0.0 66.7 0.8 1.2 2.1 0.7 0.6 0.2 0.0 0.2 2.2 2021-22 * CLE 2 7 20.0 0.0 66.7 1.0 0.5 1.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 2.0 2021-22 * MIL 1 3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2022-23 BOS 69 12 66.5 23.1 82.1 1.2 1.6 2.9 0.8 1.2 0.2 0.4 0.7 3.8 2023-24 BOS 63 16 70.0 100.0 90.7 1.9 2.3 4.1 1.1 1.2 0.4 0.3 1.0 5.3 2024-25 BOS 73 19 66.8 0.0 69.1 2.6 2.7 5.3 1.6 1.6 0.5 0.4 1.0 6.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.