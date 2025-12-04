L’instinct de Luke Kornet a parlé pour le contre de la gagne

« Pour être franc, je ne crois pas […] Je ne suis pas vraiment sûr, mais je vais profiter de celui-ci pour aujourd’hui », sourit Luke Kornet à qui un journaliste demande s’il avait déjà signé ce genre de geste dans sa carrière. À savoir un contre au buzzer pour sceller la victoire de son équipe.

C’est en déployant ses ailes, en l’occurrence son aile droite, devant Franz Wagner à proximité du cercle qu’il a offert la victoire à sa formation en déplacement sur le parquet du Magic. Au moment où Orlando a remis le cuir en jeu, les visiteurs menaient de 2 points et il restait 1.4 seconde au chrono.

« Évidemment, on essayait d’empêcher tout tir à 3-points et de forcer une réception difficile pour un tir à 2-points. J’étais côté faible. Une bonne passe, solide, vers Wagner. Et ouais, j’ai essayé de faire quelque chose. Et heureusement, il a dû pivoter. S’il avait pu enchaîner directement, je n’aurais pas pu arriver à temps », décrit le partenaire de raquette de Victor Wembanyama.

Un geste, qui n’est pas sans rappeler ceux du Français, célébré avec un doigt pointé vers le ciel. « Il a posé son empreinte tout au long du match, et évidemment, cette dernière action était la représentation de tout ça », salue Mitch Johnson en pensant aux 5 points, 7 rebonds, 4 passes et 3 contres en tout apportés par son pivot. Avec ce geste final donc, où c’est l’instinct qui a parlé.

Utiliser la bonne partie du cerveau

« On a parlé aujourd’hui d’utiliser la partie du cerveau qui contrôle davantage… ou plutôt, qui ne contrôle pas vraiment mais qui gère le côté plus instinctif. Donc j’imagine que cette partie du cerveau était active sur cette action. C’est aussi évidemment lié au temps passé, l’expérience, à commencer à voir les actions se dessiner et à essayer de faire ce qu’il faut », décrypte le pivot.

Ce dernier, en l’absence de « Wemby », commence à sérieusement remplir cette catégorie statistique. Depuis six matchs, il tourne à 2.7 contres par rencontre. Dont ce ‘block’ qui permet à San Antonio de poursuivre son beau parcours à l’Ouest, à la 4e place, avec un bilan à 15 victoires et 6 défaites.

« C’est vraiment très sympa. Quand les matchs se jouent sur la dernière possession, c’est un super sentiment quand tu en sors vainqueur, surtout à l’extérieur. […] C’est quelque chose autour duquel on peut se rassembler. C’était super de pouvoir décrocher cette victoire et ouais, on continue d’avancer », termine-t-il.

Luke Kornet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 NY 20 16:21 39.2 35.4 72.7 0.6 2.7 3.2 1.3 1.4 0.3 0.6 0.8 6.7 2018-19 NY 46 17:03 37.8 36.3 82.6 0.6 2.3 2.9 1.2 0.9 0.6 0.5 0.9 7.0 2019-20 CHI 36 15:32 43.9 28.7 71.4 0.6 1.7 2.3 0.9 1.5 0.3 0.4 0.7 6.0 2020-21 BOS 18 14:07 47.3 25.0 50.0 0.7 2.2 2.9 1.1 1.1 0.1 0.3 1.4 4.4 2020-21 CHI 13 7:14 33.3 26.1 50.0 0.1 1.1 1.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.5 2.0 2021-22 BOS 12 7:05 57.1 0.0 66.7 0.8 1.3 2.1 0.7 0.6 0.3 0.0 0.2 2.2 2021-22 CLE 2 7:30 20.0 0.0 66.7 1.0 0.5 1.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 2.0 2021-22 MIL 1 3:00 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2022-23 BOS 69 11:39 66.5 23.1 82.1 1.2 1.6 2.9 0.8 1.2 0.2 0.4 0.7 3.8 2023-24 BOS 63 15:36 70.0 100.0 90.7 1.9 2.3 4.1 1.1 1.2 0.4 0.3 1.0 5.3 2024-25 BOS 73 18:39 66.8 0.0 69.1 2.6 2.7 5.3 1.6 1.6 0.5 0.4 1.0 6.0 2025-26 SA 12 24:25 69.1 78.6 2.6 3.3 5.9 2.2 2.2 0.3 0.8 1.3 8.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.