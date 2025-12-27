Environ un mois d’absence pour Austin Reaves…

Les Lakers sont déjà dans le dur collectivement, avec trois défaites de suite et une défense qui pose sérieusement problème, et voilà que l’annonce de l’indisponibilité d’Austin Reaves ne va pas arranger les choses.

En effet, au lendemain de sa sortie sur blessure contre les Rockets, ESPN indique que le « combo guard » de Los Angeles va rater les quatre prochaines semaines, en raison d’une élongation (de niveau 2) du muscle gastrocnémien. C’est-à-dire le muscle principal du mollet (le gauche, en l’occurrence).

« Austin a clairement ressenti quelque chose » racontait après coup son coach, JJ Redick. « On a fait notre routine habituelle à la mi-temps, puis au moment où on sortait du vestiaire, le responsable de la préparation physique m’a dit qu’il ne reprendrait pas. »

On se rappelle que c’est ce même mollet gauche qui avait contraint Austin Reaves à manquer une dizaine de jours ce mois-ci. Il n’était revenu que depuis un match et demi mais, cette fois-ci, il a passé une IRM et les Lakers ne prendront donc aucun risque avec l’un de leurs meilleurs joueurs.

« Je sais ce que c’est de vivre une blessure au mollet » lui conseillait d’ailleurs Luka Doncic, gêné à cet endroit la saison dernière. « Ce n’est vraiment pas agréable. Je serai juste là pour le soutenir. Prends ton temps. Les mollets, c’est dangereux, donc prends ton temps. »

Dans la course pour disputer son premier All-Star Game en février, Austin Reaves alignait 26.6 points, 6.3 passes et 5.2 rebonds de moyenne jusqu’à présent. C’est Marcus Smart qui devrait encore le remplacer dans le cinq californien.

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23:15 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 28:48 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.5 0.3 13.0 2023-24 LAL 82 32:04 48.6 36.7 85.3 0.7 3.6 4.3 5.5 1.9 0.8 2.1 0.3 15.9 2024-25 LAL 73 34:56 46.0 37.7 87.7 0.8 3.7 4.5 5.8 2.1 1.1 2.4 0.3 20.2 2025-26 LAL 23 35:18 50.7 36.5 87.3 0.7 4.5 5.2 6.3 2.3 1.0 3.3 0.2 26.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.