Austin Reaves retourne à l’infirmerie

Une fois de plus, le mollet cause des tracas à un joueur vedette, et Austin Reaves est contraint de retourner à l’infirmerie. Auteur de 12 points en première période face aux Rockets, l’arrière des Lakers n’est pas revenu en jeu, et JJ Redick a plutôt été surpris.

« Austin a clairement ressenti quelque chose, » raconte le coach des Lakers. « On a fait notre routine habituelle à la mi-temps, puis, au moment où on sortait du vestiaire, le responsable de la préparation physique m’a dit qu’il ne reprendrait pas. »

C’est le même mollet, le gauche, qui avait obligé Austin Reaves à manquer trois rencontres récemment. Il était revenu face aux Suns mardi, et finalement la blessure s’est réveillée.

Cette fois, le staff a décidé de lui faire passer une IRM. Pour Luka Doncic, qui avait connu la même blessure à son arrivée à Los Angeles, il est impératif que son camarade se soigne complètement.

« Je sais ce que c’est de vivre une blessure au mollet, » rappelle le Slovène. « Ce n’est vraiment pas agréable. Je serai juste là pour le soutenir. Prends ton temps. Les mollets, c’est dangereux, donc prends ton temps. »

Un coup dur pour les Lakers, qui restent sur trois revers de suite, mais aussi pour le joueur qui signe sa meilleure saison en carrière avec ses meilleures moyennes aux points, aux passes et aux rebonds.

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23:15 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 28:48 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.5 0.3 13.0 2023-24 LAL 82 32:04 48.6 36.7 85.3 0.7 3.6 4.3 5.5 1.9 0.8 2.1 0.3 15.9 2024-25 LAL 73 34:56 46.0 37.7 87.7 0.8 3.7 4.5 5.8 2.1 1.1 2.4 0.3 20.2 2025-26 LAL 23 35:18 50.7 36.5 87.3 0.7 4.5 5.2 6.3 2.3 1.0 3.3 0.2 26.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.