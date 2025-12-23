JJ Redick débute la campagne d’Austin Reaves pour le All-Star Game

À l’approche de Noël, les joueurs commencent à penser au All-Star Game, qui aura lieu le 15 février à Inglewood.

Chez les Lakers, Luka Doncic a son abonnement, sauf blessure, mais JJ Redick a commencé à faire campagne pour qu’un autre de ses joueurs l’accompagne, à savoir Austin Reaves. Un joueur en qui le coach a toujours cru.

« J’imagine que ça voudrait dire beaucoup pour lui » explique l’entraîneur des Lakers. « Lui et moi, on a déjà eu des discussions sur le côté surréaliste de le voir jouer à ce niveau, et dans cette situation. Mais je pense qu’il sera vraiment All-Star cette saison. Il faut toujours faire attention, en tant qu’athlète, de ne pas s’attarder sur les compliments. Car en NBA, avec les 82 matchs, il n’y a pas le temps d’enlever son pied de l’accélérateur. »

Néanmoins, JJ Redick assure que ce n’est pas le genre d’Austin Reaves, qu’un All-Star Game ne fera pas dérailler.

« Notre première conversation, c’était de savoir s’il allait devenir All-Star »

« C’est exactement l’opposé de ce qu’il est. C’est le genre de gars qui veut simplement être meilleur, qui en veut toujours plus, qui veut faire tout ce qu’il peut pour y arriver et qui est prêt à aller sur le terrain et à jouer aussi dur qu’il le peut afin d’aller plus haut » poursuit le coach. « Il l’a prouvé à de maintes reprises. »

Pour appuyer son propos, l’ancien shooteur des Clippers peut s’appuyer sur les gros progrès statistiques de son joueur, qui pointe carrément à la 11e place des meilleurs scoreurs de NBA avec 27.8 points par match.

Le problème, c’est que les pépins physiques, ainsi que le retour aux affaires de LeBron James, ont récemment coupé le momentum d’Austin Reaves. De quoi l’empêcher de décrocher sa première étoile ?

« Notre première conversation, quand j’ai eu le poste, c’était de savoir s’il allait devenir All-Star » assure JJ Redick. « Je crois en lui. Et je ne dis pas ça de tous les joueurs, je le dis car je crois vraiment en lui. »

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23:15 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 28:48 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.5 0.3 13.0 2023-24 LAL 82 32:04 48.6 36.7 85.3 0.7 3.6 4.3 5.5 1.9 0.8 2.1 0.3 15.9 2024-25 LAL 73 34:56 46.0 37.7 87.7 0.8 3.7 4.5 5.8 2.1 1.1 2.4 0.3 20.2 2025-26 LAL 21 36:54 50.3 36.9 87.5 0.8 4.8 5.6 6.7 2.3 1.0 3.3 0.2 27.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.