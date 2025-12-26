Anthony Davis sort (encore) sur blessure…

Décidément, Anthony Davis n’est jamais tranquille bien longtemps physiquement. En effet, à l’occasion du déplacement des Mavericks chez les Warriors pour le Christmas Day, « AD » est sorti sur blessure au début du deuxième quart-temps.

Parti en contre-attaque, il s’est arrêté net alors que Naji Marshall a voulu le servir, car il s’est blessé tout seul au niveau de l’aine. Il s’est ensuite dirigé vers son banc et Jason Kidd a appelé un temps-mort, pour lui permettre de sortir et d’être examiné par le staff médical texan.

À la mi-temps, les Mavericks ont finalement annoncé qu’Anthony Davis ne rejouerait pas de l’après-midi, à cause de « spasmes au niveau de l’aine droite ».

Un énième coup d’arrêt pour l’intérieur All-Star, arrivé à Dallas en février dernier et qui n’a, depuis, pas été capable d’enchaîner plus de cinq matches avec la franchise texane ! Plus tôt cette saison, il en avait manqué une quinzaine à cause d’une élongation au mollet gauche et, la saison dernière, c’est son adducteur qui l’avait éloigné des terrains un bon bout de temps.

Pour la petite anecdote, notons que Luka Doncic s’était blessé lors du Christmas Day 2024 et, quelque semaines plus tard, il avait été transféré par les Mavericks. Comme le nom d’Anthony Davis apparaît dans quelques rumeurs de transfert, l’issue pourrait être identique cette saison, d’autant que sa cote remonte avec ses récentes bonnes performances…

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NO 64 28:51 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NO 67 35:12 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NO 68 36:06 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NO 61 35:29 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 NO 75 37:11 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NO 75 36:22 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NO 56 33:02 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34:22 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32:17 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35:06 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34:00 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 35:32 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 DAL 9 29:33 46.1 23.3 68.8 1.7 8.4 10.1 4.4 1.8 0.6 2.2 2.2 20.0 2024-25 LAL 42 34:17 52.8 29.8 78.8 2.8 9.0 11.9 3.4 2.0 1.3 2.2 2.1 25.7 2025-26 DAL 15 31:12 52.5 32.3 74.1 3.5 7.9 11.4 3.0 2.4 1.3 1.9 1.5 21.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.