Kevin Durant « ne regrette pas » d’avoir joué les Finals 2019, mais…

À l’heure où les blessures au mollet sont de plus en plus récurrentes dans la ligue, Kevin Durant est revenu sur celle qui lui avait provoqué sa rupture du tendon d’Achille, en 2019. C’était en plein Game 5 des Finals contre les Raptors.

À l’époque, « KD » avait fait tout son possible pour revenir rapidement d’une simple lésion au mollet, et ainsi aider les Warriors à boucler leur fameux « Three-Peat », sauf que tout a basculé quand son tendon d’Achille a lâché sur une action anodine. Qui rappelle forcément Tyrese Haliburton lors des Finals 2025.

« Les [blessures au] tendon d’Achille, ce n’était pas vraiment un sujet à l’époque. Ce n’était pas répandu » se remémore Kevin Durant, dans le podcast Unguarded de Fred VanVleet, son coéquipier à Houston. « Kobe en avait eu une, mais il n’y en avait pas eu beaucoup d’autres à ce moment. Moi, je ne pensais pas qu’une blessure au mollet pouvait mener à ça ensuite. Mais avec le recul, mon tendon d’Achille n’était pas prêt pour une telle charge de travail. »

Un sacré « What if »

Quelques mois après, « KD » racontait avoir « eu l’impression que toute [sa] vie de basketteur défilait devant [ses] yeux » au moment de sa blessure. D’ailleurs, celle-ci aurait probablement pu être évitée en survenant quelques années plus tard.

« Je ne regrette pas d’être allé sur le terrain pour jouer, mais si j’avais eu cette information… J’aurais fait les choses autrement » assume-t-il à ce sujet. « Si quelqu’un m’avait dit que je risquerais de me rompre le tendon d’Achille, je n’aurais sans doute pas joué. »

Mais, comme le dit Kevin Durant aujourd’hui, « ça devait se passer comme ça », et Toronto a finalement pu l’emporter en six matchs, après avoir pourtant perdu le Game 5. À l’époque, sa sortie sur blessure avait d’ailleurs suscité la polémique, puisque les fans canadiens se réjouissaient de le voir regagner le vestiaire.

« C’est dire à quel point je suis fort » relativise-t-il, six ans après. « Quand j’ai réussi mes quatre [trois en réalité, ndlr] premiers tirs, je te dis garantis que tout le monde dans la salle était en train de se dire : ‘Mince, ça pourrait bien aller au Game 7’. »

Depuis, Kevin Durant est devenu l’un des premiers soutiens de tous les joueurs victimes d’une rupture du tendon d’Achille, à la manière d’un Dominique Wilkins en son temps.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34:36 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 38:59 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39:30 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38:57 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38:35 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38:30 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38:33 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33:49 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35:48 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GS 62 34:32 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GS 68 34:11 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GS 78 34:38 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BKN 35 33:03 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BKN 55 37:13 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BKN 39 35:58 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 PHO 8 33:38 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHO 75 37:13 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36:32 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 23 36:16 51.5 44.3 89.5 0.3 4.5 4.8 4.0 2.4 0.9 3.2 1.0 25.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.