La NBA réfute tout lien entre blessures et calendrier

Ce début de saison NBA a été marqué par une avalanche de blessures et plus particulièrement des élongations au mollet, une blessure dont a notamment été victime Victor Wembanyama. L’analyste Jeff Stotts s’est penché sur la question et a d’ailleurs constaté un bond de 40% des blessures au mollet cette saison, avec 25 cas depuis le début de cette campagne, contre 18 la saison dernière.

Pour trouver l’origine de ces nombreuses blessures, beaucoup ont pointé du doigt le calendrier et c’était notamment le cas de Steve Kerr, soulignant les trop nombreux déplacements de son équipe en début de saison. Pour d’autres comme John Hollinger de The Athletic, le calendrier chargé de la NBA Cup pouvait être à l’origine de l’augmentation de ces blessures.

Face à ces interrogations, la NBA assure avoir cherché une corrélation entre son calendrier et les blessures. Des recherches au terme desquelles la Grande Ligue a conclu… qu’il n’y avait aucun lien entre les deux.

Des restes de la saison dernière

Dans un communiqué de presse assez agacé, le porte-parole de la NBA, Mike Bass, annonce ainsi : « L’hypothèse de John Hollinger selon laquelle la NBA Cup a donné lieu à un calendrier plus dense, ce qui a entraîné davantage de blessures chez les joueurs n’est pas corroborée par nos données. En réalité, la NBA a disputé quasiment le même nombre de matchs en 42 jours cette saison (308) que la saison dernière (307). Ces chiffres sont dans la continuité de ceux des années pré-Cup avec 308 matchs joués en 2022 et 313 en 2021. La NBA Cup n’a pas donné lieu à un calendrier plus chargé en début de saison. »

La NBA assure même que le nombre de matchs manqués par les stars à cause d’une blessure est en baisse.

« Au cours des six premières semaines de la saison, le nombre de blessures forçant les stars à manquer des matchs n’a jamais été aussi bas depuis six ans, avec une baisse de 25 % par rapport à la saison dernière. Bien que beaucoup de joueurs manquent des matchs à cause de blessures survenues la saison dernière, il est erroné de dire qu’il y a une augmentation des matchs manqués cette saison à cause du calendrier » continue le communiqué.

Un problème de répartition

Dans son étude, la NBA s’est toutefois contentée de purement analyser le nombre de matchs joués cette saison et le nombre de blessures, ce qui ne correspond pas forcément à la réalité du terrain.

Car le problème ne réside pas tant dans le nombre de rencontres disputées, mais sur la répartition de celles-ci. À cause de la NBA Cup, la ligue a été contrainte de condenser le calendrier de ce début de saison sur certaines périodes, avec de nombreuses équipes effectuant de longs « road trip » à travers les États-Unis dans des périodes où elles jouent des « back-to-back » ou enchaînent quatre matchs en sept jours, comme ce fut le cas pour les Raptors qui ont avoué être fatigués après leur élimination face aux Knicks en quart de finale de la NBA Cup.

Un enchaînement de rencontres qui peut fatiguer les organismes et donc augmenter le risque de blessures. D’autant plus que, dans son communiqué, la NBA n’a pas mentionné le cas de l’augmentation des élongations au mollet…