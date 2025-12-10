Pas de Las Vegas mais du sommeil pour les Raptors

Avant ce quart de finale de la NBA Cup contre les Knicks, Darko Rajakovic remarquait que, si ses troupes jouaient dur, certains soirs « elles n’ont pas 100% à donner. On a seulement 70 ou 80% dans le moteur et on apprend à utiliser le plus possible ces 80%, comment les utiliser à 100% ».

La faute à un rythme effréné ces derniers temps. En effet, avec le match (perdu) contre les Knicks, cela fait sept rencontres jouées en onze jours pour les Raptors ! Quand des confrères, face au coup de mou des Canadiens à certains moments des matches, parlaient d’une formation « qui espère gagner 10 minutes de sommeil supplémentaires », ils n’avaient clairement pas tort.

Heureusement pour les Raptors, comme ils sont désormais éliminés du tournoi et n’iront donc pas à Las Vegas ce week-end, ils ne rejoueront que lundi face à Miami. Voilà donc cinq jours de repos devant eux. « C’est très important de recharger les batteries au niveau mental et physique », lance Brandon Ingram.

Personne n’a plus joué que Toronto

Avec 26 matches disputés, la franchise championne 2019 est celle qui a passé le plus de temps sur les parquets après sept semaines de compétition. « Après sept rencontres en onze jours, on a en besoin, c’est clair », confirme Jamal Shead sur cette fenêtre sans jouer. « On a besoin d’être au complet, on a besoin d’avoir tout le monde. »

Les retours d’Immanuel Quickley et RJ Barrett, en plus d’ajouter du talent, offriront des rotations supplémentaires au coach, afin de partager les minutes et la fatigue.

« Une leçon importante que je retiens cette saison, c’est que notre marge d’erreur est petite, surtout quand on a des absents », indique Brandon Ingram. « Jakob Poeltl a été absent, RJ aussi, Quickley a manqué le match contre New York. Donc on n’a pas une grosse marge dans ces matches face à de très bonnes équipes. »