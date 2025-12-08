Le rêve des Raptors vire au cauchemar

Que la série de neuf victoires d’affilée des Raptors semble désormais loin… Le dernier succès, contre Indiana, date de 12 jours, et, on le sait, en NBA, c’est une éternité. Toronto est bien redescendu de son nuage depuis, avec cinq revers en six rencontres, le dernier à domicile contre Boston. Et nos confrères de SportsNets ont trouvé une belle métaphore pour décrire l’équipe canadienne depuis presque deux semaines.

Ils parlent de Raptors « léthargiques », d’une formation « qui espère gagner 10 minutes de sommeil supplémentaires pour pouvoir retourner à ce rêve si parfait ». Sauf que « peu importe le nombre de fois où vous appuyez sur le bouton « snooze », ce rêve ne reviendra pas, il ne restera qu’un souvenir flou, et chaque fois que vous fermerez les yeux, vous serez de plus en plus fatigué, retardant l’inévitable ».

Face aux Celtics, le réveil a effectivement oublié de sonner. Les hommes de Darko Rajakovic ont encaissé 77 points en première période. Il a fallu attendre le retour des vestiaires pour avoir une réponse.

« On doit le faire pendant 48 minutes, pas seulement pendant une mi-temps »

« Ils n’étaient pas les mêmes. L’énergie était différente, l’urgence aussi. Plusieurs joueurs sont montés d’un cran en seconde mi-temps et ont aidé », remarque le coach de Toronto. « Dans cette ligue, on ne peut rien prendre pour acquis. Chaque soirée est une opportunité nouvelle pour se battre, se prouver des choses. Ce qu’il s’est passé hier, que ce soit positif ou négatif, plus personne ne s’en soucie. »

Pour enrayer cette mauvaise série, Darko Rajakovic « demande plus d’urgence de la part de toute l’équipe, plus de dureté car quand on le fait, comme en seconde période, on est une équipe bien différente et on peut se battre face à n’importe qui. On doit le faire pendant 48 minutes, pas seulement pendant une mi-temps ».

Pourtant, Toronto a eu sa chance dans le dernier quart-temps. Mais Derrick White, avec ses deux paniers primés, a fait très mal. Cela aurait été un rêve de s’imposer, de briser la série de Boston, en jouant seulement une mi-temps. Mais c’était trop beau et les Celtics ont mieux négocié ce virage du « money time ».

« C’est bien que ça arrive en début de saison. On doit apprendre de ça. Il manque des joueurs à Boston, transférés ou blessés, mais ils ont connu ces situations où il faut bien faire en fin de match », salue Brandon Ingram.« Ils ont la formule, ils savent ce qu’il faut faire. C’est notre prochaine étape. On a parfois réussi, dans ces situations, mais quand on affronte des équipe qui ont connu ça auparavant, on doit être plus tranchant. »