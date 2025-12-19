James Borrego fait désormais sortir Zion Williamson du banc pour « optimiser son temps de jeu »

Difficile de passer à côté, mais cela fait maintenant deux matchs que les Pelicans utilisent Zion Williamson comme sixième homme, alors qu’il est censé être le joueur majeur de l’équipe (jusqu’à un transfert ?).

Un choix fort de la part de James Borrego, le nouveau coach de New Orleans, qui ne souhaite pas prendre de risque avec son intérieur All-Star, qui multiplie comme personne les passages à l’infirmerie.

« La communication est fluide entre nous deux et on veut optimiser son temps de jeu » assure-t-il ainsi, en marge du match face aux Rockets. « Ça faisait sens pour lui comme pour moi. Ça lui a permis de finir en étant frais [dimanche soir] et comme on a gagné le match, ça aide. »

Ce qui rejoint finalement les mots de Zion Williamson, prononcés ce week-end à Chicago : « C’était un plan de match qui me permettait de finir le match, avec un temps de jeu auquel mon corps est habitué sur certaines portions de quart-temps. Le coach m’a détaillé tout ça et ça ne m’a posé aucun problème, parce que ça me permettait de finir le match. Le rythme était plutôt bon, mais je suis surtout content qu’on ait gagné. »

Un sacrifice qui signifie beaucoup

Sur le plan comptable, cela fait en tout cas deux victoires pour les Pelicans, qui surfent carrément sur une série de trois succès consécutifs ! Et pour Zion Williamson, cela donne 13.5 points, 4.5 rebonds et 4 passes de moyenne (à 44% au shoot et 78% aux lancers-francs) sur le plan statistique, en 24 minutes de moyenne.

« Si tu le fais sortir du banc, ça facilite la gestion de sa fin de match dans le quatrième quart-temps » ajoute James Borrego, le successeur de Willie Green. « Tu n’es pas dans l’urgence de le remettre en jeu ou de le sortir. Ça devient plus délicat dans le dernier quart-temps quand il débute le match tambour battant. Mais ses minutes vont fluctuer dans les prochains matchs et il pourra retrouver sa place habituelle. »

Pour la première fois de sa carrière, Zion Williamson apprend donc à ne plus débuter les matchs et c’est le type de comportement qui plaît beaucoup à James Borrego.

« Si tu as l’esprit d’équipe et que tu ne penses qu’à la victoire, alors tu es prêt à accepter ce genre de choses » estime-t-il ensuite. « Si les gars sont prêts à se sacrifier, c’est positif pour notre culture et notre équipe. Au final… C’est une question de confiance : est-ce que les joueurs te font confiance et est-ce que je fais confiance à mes joueurs ? C’est le type de communication que j’ai avec eux actuellement. Ils me font confiance et je leur fais confiance. »

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NO 24 27:50 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.3 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NO 61 33:13 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NO 29 32:58 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NO 70 31:32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 2024-25 NO 30 28:34 56.7 23.1 65.6 2.5 4.7 7.2 5.3 2.7 1.2 3.0 0.9 24.6 2025-26 NO 12 29:45 50.0 0.0 72.7 2.3 3.2 5.4 4.0 2.2 1.3 2.8 0.5 20.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.