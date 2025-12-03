Zion Williamson en reprend pour trois semaines d’infirmerie…

Les bonnes nouvelles se font rares en Louisiane, et le dernier rapport médical des Pelicans ne va malheureusement pas inverser la tendance concernant Zion Williamson.
Envoyé à l’infirmerie début novembre pour une blessure à l’ischio-jambier, le leader de New Orleans avait signé son retour il y a une dizaine de jours, le temps de disputer cinq rencontres… avant de rechuter.
Les examens passés hier ont porté un nouveau coup au moral de la franchise : l’ailier fort souffre désormais d’une élongation de grade 2 de l’adducteur droit et sera absent au moins trois semaines. Depuis le début de saison, il n’a pu jouer que 10 matchs et en a déjà manqué 12, loin des espoirs d’un exercice 2025/26 placé sous le signe du rebond, après une saison précédente limitée à 30 apparitions.
Un coup dur supplémentaire pour James Borrego, propulsé à la tête de l’équipe après le renvoi de Willie Green, alors que Jordan Poole est lui aussi à l’infirmerie (quadriceps) et que Dejounte Murray (tendon d’Achille) ne devrait pas revenir avant début janvier.
Dans ces conditions, difficile d’imaginer un retournement de situation : battus à domicile par Minnesota cette nuit, les Pelicans (3-19) en sont désormais à 13 défaites sur leurs 14 derniers matchs et sont derniers de NBA…
|Zion Williamson
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2019-20
|NO
|24
|27:50
|58.3
|42.9
|64.0
|2.7
|3.6
|6.3
|2.1
|1.8
|0.7
|2.5
|0.4
|22.5
|2020-21
|NO
|61
|33:13
|61.1
|29.4
|69.8
|2.7
|4.5
|7.2
|3.7
|2.2
|0.9
|2.7
|0.6
|27.0
|2022-23
|NO
|29
|32:58
|60.8
|36.8
|71.4
|2.0
|5.0
|7.0
|4.6
|2.2
|1.1
|3.4
|0.6
|26.0
|2023-24
|NO
|70
|31:32
|57.0
|33.3
|70.2
|1.7
|4.1
|5.8
|5.0
|2.3
|1.1
|2.8
|0.7
|22.9
|2024-25
|NO
|30
|28:34
|56.7
|23.1
|65.6
|2.5
|4.7
|7.2
|5.3
|2.7
|1.2
|3.0
|0.9
|24.6
|2025-26
|NO
|10
|30:54
|51.0
|0.0
|72.3
|2.3
|3.3
|5.6
|4.0
|2.3
|1.6
|3.1
|0.5
|22.1
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.