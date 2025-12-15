Retour gagnant pour Zion Williamson

Comme Victor Wembanyama, Zion Williamson a profité du weekend pour effectuer sa rentrée. Comme Victor Wembanyama, il était sixième homme. Et comme Victor Wembanyama, il a gagné ! Autant dire que la soirée ne pouvait être plus réussie pour le « franchise player » des Pelicans avec ce succès 114-104 face aux Bulls.

Malgré des restrictions sur son temps de jeu, Zion Williamson inscrit 18 points, dont 7 dans le « money time ».

« C’était un plan de match qui me permettait de finir le match, avec un temps de jeu auquel mon corps est habitué sur certaines portions de quart-temps » a expliqué Zion Williamson dans le vestiaire des Pelicans. « Le coach m’a détaillé tout ça, et ça ne m’a posé aucun problème parce que ça me permettait de conclure le match. Le rythme était plutôt bon, mais surtout, je suis content qu’on ait gagné. »

Quatre blessures différentes ont contraint le All-Star à manquer 16 matches sur 27, et les Pelicans n’ont gagné que cinq matches cette saison. Mais Zion Williamson assure qu’il en a terminé avec les blessures longue durée.

« Les blessures, ça craint, et il n’y a pas d’autre façon de le dire, » confie-t-il. « La rééducation n’est pas amusante non plus. Mais le travail que j’ai fait sur mon physique pendant l’été me permet, si quelque chose arrive, de ne pas rester éloigné des terrains trop longtemps. Je peux revenir plus vite et plus efficacement. »

A vérifier dans les jours qui viennent…

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NO 24 27:50 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.3 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NO 61 33:13 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NO 29 32:58 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NO 70 31:32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 2024-25 NO 30 28:34 56.7 23.1 65.6 2.5 4.7 7.2 5.3 2.7 1.2 3.0 0.9 24.6 2025-26 NO 11 30:27 50.9 0.0 72.6 2.3 3.4 5.6 3.8 2.1 1.5 2.9 0.5 21.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.