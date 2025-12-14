Victor Wembanyama ou l’explosion d’énergie qui a hypnotisé Vegas

La soirée avait commencé comme la plupart des 25 premiers matchs du Thunder. Shai Gilgeous-Alexander contrôlait le tempo et la défense du Thunder dictait sa loi. Après douze minutes de jeu, les Spurs étaient déjà à -11.

Et puis soudain, tout a changé. Absent des terrains depuis le 14 novembre, Victor Wembanyama a fait son retour pour débuter le deuxième quart-temps et, avec lui, c’est toute l’énergie de la T-Mobile Arena qui a changé. Sur le terrain, dans le public, en tribune de presse… Tout le monde l’a ressenti.

« Honnêtement je ne savais pas trop à quoi m’attendre », avouait Mitch Johnson. « Entre l’adrénaline, les nerfs, le contexte de la Cup, je ne savais pas comment il allait réagir. À ça, il faut ajouter la restriction sur son temps de jeu et c’était sûrement le pire scénario pour lui. Mais il s’est jeté à 300% dans le match. Il a tout donné, il s’est précipité par moments mais c’était pour les bonnes raisons et avec de bonnes intentions. »

Une explosion d’énergie à la Stephen Curry

Le Français a joué seulement trois minutes avant de s’asseoir et le Thunder en a profité pour remettre un coup de collier et passer à +16. Victor Wembanyama (22 points à 6/11 au tir, 9 rebonds en 21 minutes) est revenu sur le terrain pour finir la mi-temps et cette même décharge a de nouveau saisi la salle.

À la façon de Vecna dans « Stranger Things », « Wemby » contrôlait tout ce qui se passait à cet instant précis. L’intensité de ses coéquipiers, les réactions du public, le doute soudain présent dans l’esprit de ses adversaires.

La seule comparaison qui venait à l’esprit et qui nous a été confirmée par Lindy Waters III, qui était à Golden State avant d’arriver à San Antonio, est un coup de chaud de Stephen Curry.

« C’est la même chose. Ils le font chacun de façon différente mais ce sont deux joueurs uniques mais ils ont une énergie similaire », nous disait-il dans le vestiaire après la rencontre. « Vous pouviez vraiment le ressentir. Et on était confiant parce qu’on savait qu’il allait revenir mais dès qu’il entrait en jeu, tout a changé. Son énergie était contagieuse et ils n’avaient aucune réponse pour lui. »

Comme un lion en cage

Avant la rencontre, le doute planait quand même. Un mois d’absence ? Face à la meilleure défense de la ligue, en pleine bourre ? « Ça ne m’a pas surpris du tout qu’il soit prêt », continue Lindy Waters III. « Il travaille comme un forcené. On a fait plusieurs matchs d’entrainement avec lui lors des derniers jours et on pouvait voir qu’il était prêt. Le staff avait décidé de ne pas le faire jouer à Los Angeles, et il était comme un lion en cage. »

Là où de nombreux joueurs pourraient se laisser submerger par leurs émotions ou les questions, Victor Wembanyama s’appuie sur sa force mentale. Pourquoi se tourmenter quand la bonne réponse est pour lui évidente ?

« Peu importe les conditions, je savais que je pouvais faire ce que je devais en trois quart-temps au lieu de quatre donc je ne me suis jamais posé cette question », décrivait-il après le match. « C’était mon premier quart-temps après je ne sais combien de semaines. La seule option était celle-ci. De jouer avec une intention claire, avec force, avec intensité. J’étais une boule d’énergie avant le match, je n’arrivais pas à m’arrêter donc autant mettre tout ça au service de l’équipe. Et si en plus ça peut faire mal aux adversaires, c’est tout bonus. »

La veille, il avait annoncé à ESPN qu’il estimait être le meilleur joueur de la ligue lorsqu’il était sur le terrain. Victor Wembanyama a donc confirmé ce qu’il a entrepris depuis le début de saison.

Il est en mission. Si certains avaient oublié ce dont « Wemby » est capable pendant son long mois d’absence, ils ont reçu une vraie piqûre de rappel. L’onde de choc est partie de Las Vegas et a été ressentie par toute la NBA.

Propos recueillis à Las Vegas.