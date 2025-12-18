Luka Doncic sait bien qu’il va devoir mieux défendre

Présents dans le Top 10 des attaques les plus efficaces de la ligue (118 points marqués sur 100 possessions), les Lakers sont toutefois dans le Top 10 des défenses les moins efficaces (116.5 points encaissés sur 100 possessions).

La défense, c’est justement ce qui handicape grandement la franchise californienne en ce début de saison et, la semaine dernière, après l’élimination face aux Spurs en NBA Cup, JJ Redick concédait volontiers que « défendre est sans doute la plus grande difficulté » de son équipe actuellement.

Alors, le coach de Los Angeles a pu échanger avec ses leaders, et notamment Luka Doncic, de manière à progresser et devenir « un groupe qui défend à cinq ».

« Ça s’est bien passé » révèle le Slovène, alors que l’équipe a pu s’entraîner plus souvent avec son calendrier allégé. « On a parlé de beaucoup de choses, pas uniquement de ça, et il avait raison. Il faut en faire plus, et ça commence par les stars. Donc c’est notre responsabilité et c’est ma responsabilité. On doit juste en faire davantage et se donner davantage, notamment en début de match. On doit mieux commencer les rencontres. »

Instaurer des standards élevés en défense

Présents à la 3e place à l’Ouest (18 victoires – 7 défaites), les Lakers savent que leur bilan, certes réjouissant, ne doit pas masquer toutes les faiblesses pour autant. La dernière rencontre, à Phoenix, a d’ailleurs permis de montrer un visage plus conquérant dans le secteur défensif (avec le retour de Jarred Vanderbilt dans la rotation).

« Je pense qu’on a fait de l’assez bon travail à Phoenix » estime Luka Doncic. « Le plan, c’était de se concentrer sur nous-mêmes et sur notre mentalité défensive, donc j’ai trouvé qu’on avait fait du bon boulot. […] On devrait toujours se comporter comme ça. Comme l’a dit JJ [Redick], on a montré notre vrai visage et on devait revoir tout ça [à la vidéo]. Phoenix est l’une des équipes les plus physiques de la ligue et on a fait du bon travail là-bas. »

Ce seul match ne doit pas rester sans lendemain et, ce jeudi dans l’Utah, Los Angeles pourra justement se tester une fois de plus. Contre un adversaire tourné vers l’attaque et qui risque de bousculer la défense californienne.

« Le Jazz sait comment manipuler le jeu quand on change sur les écrans » anticipe JJ Redick. « Lauri Markkanen est vraiment bon et quand le Jazz parvient à se créer un avantage grâce à des écrans loin du ballon, il y a des joueurs qui peuvent bien shooter, donc il faudra être extrêmement discipliné sur les mouvements sans ballon. »

Luka Dončić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2025-26 LAL 19 37:19 46.0 32.4 81.1 0.8 7.8 8.7 8.8 2.6 1.5 4.4 0.6 34.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.