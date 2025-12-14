Jarred Vanderbilt relancé afin d’aider la défense des Lakers ?

« Personne n’aime aller regarder la vidéo après s’être fait botter le cul. » Marcus Smart le dit crûment, mais la défaite concédée face aux Spurs a laissé des traces chez les Lakers, qui n’avaient pas encaissé autant de points (132) cette saison.

Un revers qui a fait ressortir des questions autour de la défense californienne. Ce contexte pourrait être profitable à un joueur qui a quasiment disparu des rotations de JJ Redick, Jarred Vanderbilt. « Oh oui, je suis plutôt impatient. Évidemment, je pense que sur beaucoup d’aspects qui nous manquent, je peux apporter quelque chose de ce côté-là », affiche-t-il après l’entraînement d’hier.

Hormis une apparition de trois petites minutes lors du récent déplacement à Philadelphie, celui-ci vient d’enchaîner les « DNP » : neuf matchs sans rentrer en jeu lors des dix dernières rencontres de son équipe.

Mais la bonne nouvelle pour lui est qu’il pourrait profiter de l’absence, pour au moins une semaine, d’Austin Reaves, touché au mollet. En son absence, JJ Redick va devoir introduire un élément dans son cinq, et plus généralement ouvrir une place dans sa rotation.

Un rôle toujours flou

« Contrôler ce que je peux contrôler. Continuer à venir travailler, faire ma part et soutenir l’équipe », liste Jarred Vanderbilt sur son état d’esprit récent sans beaucoup jouer. Un temps de jeu drastiquement réduit qui a coïncidé avec le retour à la compétition de LeBron James.

Son faible apport offensif, avec seulement 28.6% de réussite à 3-points – en plus de perdre 1.5 ballon en 17 minutes en moyenne – pèse évidemment dans la balance. En conséquence, son rôle reste très flou au sein de l’équipe. « Un peu, par moments, je dirais », rétorque-t-il après avoir été interrogé sur le fait de savoir si l’entraîneur JJ Redick ou des assistants en avaient discuté avec lui.

Reste que si les Lakers sont à la recherche d’énergie, en défense ou au rebond, Jarred Vanderbilt semble être leur homme pour booster ces aspects.

« C’était une tendance, même quand on gagnait, donc la défense n’était toujours pas au rendez-vous, mais on marquait simplement plus de points que tout le monde. Donc évidemment, lors d’une défaite, c’est le bon moment pour aborder certaines choses afin que ça ne continue pas à traîner et à s’aggraver », analyse l’intéressé qui sera fixé sur son sort ce soir à Phoenix.

Jarred Vanderbilt Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DEN 16 4:19 47.4 0.0 60.0 0.4 1.0 1.4 0.2 0.5 0.4 0.5 0.1 1.5 2019-20 DEN 9 4:33 71.4 0.3 0.6 0.9 0.2 0.7 0.3 0.8 0.1 1.1 2019-20 MIN 2 2:30 0.0 0.0 100.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2020-21 MIN 64 17:48 60.6 20.0 55.9 1.8 3.9 5.8 1.2 1.9 1.0 0.8 0.7 5.4 2021-22 MIN 74 25:24 58.7 14.3 65.6 2.9 5.5 8.4 1.3 2.4 1.3 1.0 0.6 6.9 2022-23 LAL 26 24:02 52.9 30.3 78.4 1.9 4.8 6.7 1.6 2.2 1.2 1.1 0.2 7.2 2022-23 UTA 52 24:07 55.6 33.3 65.7 2.3 5.5 7.9 2.7 2.6 1.0 1.3 0.3 8.3 2023-24 LAL 29 20:02 51.8 29.6 66.7 1.4 3.3 4.8 1.2 1.5 1.2 1.0 0.2 5.2 2024-25 LAL 36 16:08 48.8 28.1 55.6 1.9 3.2 5.1 1.1 1.9 1.0 0.8 0.3 4.1 2025-26 LAL 15 17:20 43.1 26.7 84.2 1.3 3.9 5.2 1.5 1.9 0.9 1.5 0.3 4.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.