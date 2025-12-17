Jalen Brunson, un trophée de MVP pour alimenter sa campagne

Il termine son intervention en éclatant de rire, face à une salle de presse à l’écoute pendant plusieurs minutes. Mike Brown vient de passer en revue tous les éléments permettant d’expliquer la victoire de ses Knicks face aux Spurs.

« Une belle victoire d’équipe », résume-t-il, avant de s’arrêter sur la performance de Jalen Brunson, désigné MVP de la NBA Cup comme LeBron James et Giannis Antetokounmpo l’ont été avant lui.

« Évidemment, Jalen est le MVP. J’espère qu’à partir de maintenant, quand vous parlerez des candidats au MVP, son nom sera l’un des premiers à sortir de vos bouches, parce que sur cette scène, réussir à le faire tout en gagnant… (il marque une pause), encore une fois en gagnant, c’est, à mon avis, ce qu’un MVP représente ».

Avant d’ajouter en direction des journalistes, en les pointant du doigt avec le sourire : « Alors, faites votre boulot. » Un discours désormais habituel de la part du coach des Knicks, qui a démarré la campagne de promotion de son meneur de jeu, pour la course au MVP, très tôt dans la saison.

Même s’il a manqué d’adresse face aux Spurs, Jalen Brunson a encore signé un match plein à 25 points (11/27 au tir dont 1/5 de loin), 8 passes décisives, 4 rebonds et même 2 contres. Avec un +15 au score lorsqu’il était en jeu. Précédemment, il avait planté 40 points face au Magic, et passé 35 points à la défense des Raptors.

Un coéquipier en or

Autrement dit, il a été solide tout au long de ce tournoi, ce qui rend l’obtention de ce trophée indiscutable. Tout l’enjeu étant de savoir si cette récompense peut avoir de l’impact dans la course au titre de MVP de la saison régulière, dont il avait terminé 10e seulement l’an dernier.

Lui ne semble pas trop y penser, du moins il n’en parle pas à l’issue de ce match. Plutôt que de s’arrêter sur ses performances, l’intéressé préfère mettre en avant l’impact de ses coéquipiers.

« Je devais leur rendre hommage. C’est important pour moi de m’assurer que les gars qui viennent jouer, qui se battent et nous aident à gagner, soient reconnus, surtout si ce n’est pas forcément visible sur la feuille de stats », affiche l’ancien joueur des Mavericks.

Mike Brown voit dans son attitude et son discours à la fois un « compétiteur incroyable », mais également un « coéquipier incroyable ». « J’ai côtoyé des gars comme ça, on parle de Tim Duncan, Steph Curry, ces gars-là. Foxy (De’Aaron Fox), Bron. Tous ces gars parlent de leurs coéquipiers parce qu’ils savent, bang, bang, bang, que c’est un sport d’équipe avant tout », lâche Mike Brown en claquant des doigts.

« Voilà pourquoi il n’est pas seulement MVP quand il s’agit de jouer, mais MVP de bien d’autres façons. J’ai la chance, la bénédiction, peu importe comment on veut le dire, de travailler avec un jeune homme comme lui. Un grand merci à ses parents, c’est sûr. Ainsi qu’à sa sœur. Et sa femme », termine un Mike Brown dithyrambique.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21:48 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17:56 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 24:57 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31:57 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NY 68 34:59 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NY 77 35:24 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NY 65 35:24 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NY 23 35:05 48.7 37.6 83.8 0.5 2.7 3.1 6.4 2.4 0.7 2.3 0.1 28.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.