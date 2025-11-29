Mike Brown lance la campagne pour le MVP de Jalen Brunson

Sur ses sept dernières sorties avec les Knicks, Jalen Brunson tourne à 31.6 points et 6.1 passes décisives de moyenne, avec une adresse insolente : 52 % aux tirs, dont 44 % à 3-points. Des chiffres dignes d’un candidat au trophée de MVP, qui font grimper sa moyenne de la saison à 29.1 points, 6.2 passes et 3.2 rebonds.

Pour Mike Brown, il est d’ailleurs temps que le débat s’ouvre. Le coach ne comprend pas que le nom de son joueur ne revienne pas plus souvent dans les conversations autour du trophée individuel suprême.

« On n’en parle pas assez », a-t-il déclaré. « Il est encore tôt, donc je ne m’énerve pas, mais ce soir, il a marqué 37 points sur 12/21 au tir, il est souvent pris à deux de façon agressive et il fait les bons choix. Il a fait ce qu’il devait faire, et c’est pour ça qu’on n’en parle pas, parce que c’est ce dont il est capable. »

Au-delà des stats brutes, Mike Brown insiste sur l’impact de son meneur sur le jeu collectif de New York.

« J’espère que vous allez commencer à parler de ce jeune homme de la bonne manière, en disant qu’il est candidat au titre de MVP, car c’est le cas. Nous ne jouons pas notre meilleur basket en ce moment, mais nous allons dans la bonne direction et il en est le moteur. Pour moi, il a fait ce qu’il devait faire, ce qui signifie qu’il est le MVP. »

Reste à voir si le bilan collectif suivra, condition indispensable pour peser réellement dans les votes. D’autant que la concurrence est particulièrement rude avec Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander ou encore Luka Doncic…

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21:48 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17:56 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 24:57 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31:57 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NY 68 34:59 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NY 77 35:24 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NY 65 35:24 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NY 16 34:26 48.7 38.0 85.4 0.4 2.8 3.2 6.2 2.5 0.8 2.4 0.1 29.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.