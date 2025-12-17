De retour, Jarrett Allen doit maintenant retrouver ses sensations

En difficulté depuis bientôt un mois (six défaites en neuf matches), les Cavaliers attendaient impatiemment son retour. D’autant plus avec la blessure de son compère Evan Mobley. Finalement, après environ trois semaines d’absence, Jarrett Allen a retrouvé les parquets ce week-end.

Utilisé 23 minutes face à Charlotte, il n’a pas eu grande influence sur la rencontre (9 points et 3 rebonds), perdue par Cleveland, mais Kenny Atkinson a apprécié revoir en tenue son pivot titulaire (14 points et 7.3 rebonds de moyenne).

« Je pense qu’il a manqué un peu de rythme, non ? Ce n’était pas une histoire de condition physique, mais plutôt de décisions dans la raquette » juge ainsi son coach. « Il va vite reprendre le rythme et, la bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a pas eu de mauvais retour concernant ses doigts. Il faut juste qu’il retrouve son rythme. Ça lui prendra quelques matchs et c’est généralement le cas quand un joueur est absent pendant deux ou trois semaines. C’est souvent la prise de décision qui est affectée. »

Sentiment partagé par l’intéressé « himself », après l’entraînement de mardi : « Je dois juste me réhabituer au rythme en match. C’est une ligue au rythme de jeu rapide. C’est difficile de reproduire à l’entraînement ce qu’on va connaître en match, comme la vitesse, les pick-and-rolls, la défense sur certains joueurs, tout ça. Donc je dois juste retrouver mon rythme » estime Jarrett Allen.

Une (mal)adresse inhabituelle

À l’entendre, Jarrett Allen semble surtout soulagé de pouvoir reprendre la compétition, après de longues semaines à devoir lutter avec une fracture à un doigt de sa main gauche puis une entorse à un doigt de sa main droite.

« En gros, je jouais avec deux doigts blessés, sur deux mains différentes, pendant le mois précédant ma convalescence » ajoute-t-il à ce sujet. « Honnêtement, les deux doigts me faisaient mal de la même manière. Les deux blessures étaient sérieuses. Pour celui-ci [à gauche], il s’agissait d’une fracture osseuse et d’une entorse ligamentaire. Quant à mon doigt [droit], je ne peux même plus le redresser actuellement. C’était douloureux à ce point. »

C’est sans doute la raison pour laquelle Jarrett Allen n’a jamais été aussi « maladroit » que cette saison, avec ses 56% de réussite au shoot, contre 64% en carrière (et carrément 71% la saison dernière !).

« Je ne pouvais rien faire de ce que je fais habituellement sur le terrain » admet-il, concernant les blessures. « Même sur le banc, quand j’étais en train d’essayer d’applaudir mes coéquipiers, je devais applaudir avec mon poignet pour y arriver… Donc j’ai galéré pendant un bon moment. »

Jarrett Allen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BKN 72 20:01 58.9 33.3 77.6 2.0 3.4 5.4 0.7 2.0 0.4 1.1 1.2 8.2 2018-19 BKN 80 26:12 59.0 13.3 70.9 2.4 6.0 8.4 1.4 2.3 0.5 1.3 1.5 10.9 2019-20 BKN 70 26:27 64.9 0.0 63.3 3.1 6.5 9.6 1.6 2.3 0.6 1.1 1.3 11.1 2020-21 CLE 51 30:16 60.9 31.6 69.0 3.1 6.8 9.9 1.7 1.5 0.5 1.5 1.4 13.2 2020-21 BKN 12 26:40 67.7 75.4 3.2 7.3 10.4 1.7 1.8 0.6 1.8 1.6 11.2 2021-22 CLE 56 32:18 67.7 10.0 70.8 3.4 7.3 10.8 1.6 1.7 0.8 1.7 1.3 16.1 2022-23 CLE 68 32:39 64.4 10.0 73.3 3.3 6.5 9.8 1.7 2.3 0.8 1.4 1.2 14.3 2023-24 CLE 77 31:43 63.4 0.0 74.2 3.2 7.4 10.5 2.7 1.9 0.7 1.6 1.1 16.5 2024-25 CLE 82 28:00 70.6 0.0 71.8 2.6 7.1 9.7 1.9 1.5 0.9 1.2 0.9 13.5 2025-26 CLE 16 25:56 56.3 0.0 76.1 2.3 5.0 7.3 1.8 1.5 0.9 1.6 0.8 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.