Les Cavaliers perdent Jarrett Allen et Larry Nance Jr.

Publié le 1/12/2025

L’infirmerie se remplit à Cleveland : Jarrett Allen est arrêté pour une semaine à cause de son doigt, tandis que Larry Nance Jr. l’est pour trois à quatre semaines à cause de son mollet.

Dans l’Ohio, les Cavaliers sont encore loin d’avoir lâché les chevaux avec des résultats en dents de scie, et voilà qu’ils apprennent les absences conjuguées de leurs intérieurs, Jarrett Allen et Larry Nance Jr.

Pour Jarrett Allen, c’est une entorse d’un doigt de sa main droite qui le fera manquer au moins une semaine de compétition. On se rappelle qu’il avait déjà raté quelques matchs en novembre à cause d’une fracture (non déplacée) d’un doigt de sa main gauche.

Pour Larry Nance Jr, c’est une élongation du muscle soléaire droit, situé au-dessus du tendon d’Achille, dans la partie inférieure du mollet, qui le tiendra éloigné des parquets pendant trois à quatre semaines.

La rotation intérieure de Cleveland se retrouve donc temporairement affaiblie avec cette double absence et, outre Evan Mobley bien sûr, ce sont Thomas Bryant, Dean Wade et Nae’Qwan Tomlin qui seront davantage responsabilisés par Kenny Atkinson.

Pendant ce temps-là, Sam Merrill continue de son côté d’être suivi quotidiennement, à cause d’une blessure à la main qui lui mène la vie dure depuis mi-novembre.

