Et maintenant, c’est le mollet d’Evan Mobley qui lâche…

Les blessures se multiplient en NBA et Evan Mobley est le dernier joueur touché. En effet, ESPN annonce qu’il souffre d’une élongation à sa jambe gauche et il ratera donc les deux à quatre prochaines semaines.

Un coup dur pour l’intérieur, « Defensive Player of the Year » en titre, lancé vers son second All-Star Game (19.1 points, 9.3 rebonds, 4.1 passes, 1.6 contre, 1 interception) mais surtout pour les Cavaliers, en difficulté collectivement (15 victoires – 11 défaites, pour une 7e place à l’Est).

Evan Mobley s’est blessé vendredi, dans une victoire étriquée à Washington, et alors que Larry Nance Jr. est déjà absent pour une blessure au mollet, le retour de Jarrett Allen, imminent, devient nécessaire dans la raquette. Raquette où l’on retrouve aussi Dean Wade, Thomas Bryant et Nae’Qwan Tomlin.

Evan Mobley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CLE 69 33:47 50.8 25.0 66.3 2.1 6.2 8.3 2.5 2.1 0.8 1.9 1.7 15.0 2022-23 CLE 79 34:22 55.4 21.6 67.4 2.4 6.6 9.0 2.8 2.8 0.8 1.8 1.5 16.2 2023-24 CLE 50 30:38 58.0 37.3 71.9 2.2 7.1 9.4 3.2 2.7 0.9 1.8 1.4 15.7 2024-25 CLE 71 30:31 55.7 37.0 72.5 2.3 7.0 9.3 3.2 2.0 0.9 2.0 1.6 18.5 2025-26 CLE 25 34:10 49.6 35.2 64.0 2.6 6.7 9.3 4.1 2.4 1.0 2.2 1.6 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.