Les Grizzlies perdent un autre soldat, John Konchar

Publié le 16/12/2025 à 13:44

Bien installé dans la rotation des Grizzlies depuis 2019, John Konchar doit s’arrêter jusqu’en janvier. Comme quatre de ses coéquipiers…

John KoncharTy Jerome, Scotty Pippen Jr, Javon Small, Zach Edey et désormais John Konchar. À Memphis, cinq joueurs ne rejoueront pas avant janvier et le dernier en date se nomme donc John Konchar.

Victime d’une déchirure d’un ligament au niveau de son pouce gauche la semaine dernière, l’arrière/ailier de 29 ans s’est fait opérer et il ne reviendra pas sur les parquets avant au moins trois semaines, annonce sa franchise.

John Konchar n’est peut-être pas le plus connu de l’effectif des Grizzlies, mais il n’en reste pas moins l’un des plus expérimentés. Étant surtout présent dans le Tennessee depuis 2019 (et jusqu’en 2027 ?), comme Ja Morant et Brandon Clarke, tandis que Jaren Jackson Jr. est toujours le joueur de Memphis en place dans l’équipe depuis le plus longtemps (2018).

Sous Taylor Jenkins puis Tuomas Iisalo, celui qui se fait surnommer « Jitty » est constamment parvenu à obtenir sa dizaine de minutes par match, avec 4.1 points, 3.9 rebonds et 1.4 passe de moyenne (à 36% à 3-points).

Très apprécié dans le vestiaire, sa blessure affaiblit un peu plus la rotation, avec Cedric Coward, Jaylen Wells, Kentavious Caldwell-Pope, Cam Spencer et Vince Williams Jr. pour occuper les postes 2/3.

John Konchar Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2019-20 MEM 19 9:32 64.9 50.0 50.0 0.9 1.5 2.5 1.2 0.4 0.4 0.4 0.2 2.8
2020-21 MEM 43 13:22 50.0 37.5 83.3 0.8 2.2 3.0 1.1 0.9 0.7 0.4 0.2 4.3
2021-22 MEM 72 17:57 51.5 41.3 55.1 1.2 3.4 4.6 1.5 1.3 0.6 0.4 0.3 4.8
2022-23 MEM 72 20:45 43.1 33.9 77.8 0.9 3.4 4.3 1.4 1.6 1.1 0.5 0.3 5.1
2023-24 MEM 55 21:20 42.3 31.7 84.0 1.3 3.4 4.7 2.0 1.4 0.9 0.8 0.9 4.3
2024-25 MEM 46 12:08 45.1 37.1 87.5 0.8 2.5 3.3 0.9 0.7 0.7 0.3 0.3 2.4
2025-26 MEM 22 13:00 51.0 32.1 66.7 0.5 2.1 2.7 1.2 0.9 0.9 0.3 0.3 3.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Par Florian Benfaid
