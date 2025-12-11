Matchs
La NBA annonce les changements de calendrier après les quarts de la NBA Cup

NBA – Le plateau du Final Four de la NBA Cup désormais connu, le calendrier des prochains jours a été modifié pour les équipes qualifiées.

De'Aaron Fox (Spurs) face à Jalen Williams (Thunder)Les quarts de finale de la NBA Cup ont livré leur verdict, et avec eux, c’est tout le calendrier des prochains jours qui se retrouve chamboulé pour la Grande Ligue. La présence du Magic, des Knicks, du Thunder et des Spurs à Las Vegas (demi-finales samedi) a contraint la ligue à quelques ajustements. Pour les équipes qui ne s’étaient pas qualifiées après la phase de groupes, des matchs de saison régulière avaient déjà été replacés en fonction des bilans. D’autres affiches ont dû être modifiées pour les futurs adversaires des qualifiés pour le dernier carré.

La NBA a tout d’abord confirmé les horaires du « Final Four » de la NBA Cup, avec la demi-finale Magic – Knicks à 23h30, heure française, puis celle entre Thunder et Spurs à 03h00 dans la nuit de samedi et dimanche en France. La finale aura lieu dans la nuit de mardi à mercredi à 02h30. Tous les matchs seront diffusés par Prime Video.

Une belle opportunité pas sans contraintes pour les Spurs

Ce plateau offre notamment à San Antonio un choc XXL face au leader de la ligue, Oklahoma City, désormais titulaire du meilleur départ de toute l’histoire. Et donc une cinquième confrontation pour cette saison régulière face au tenant du titre, une affiche qui pourrait avoir son importance en fin de saison dans la course aux playoffs.

Autre conséquence, le match des Spurs prévu initialement le 17 décembre, le lendemain de la finale de la NBA Cup, contre les Wizards a été déplacé au 18 décembre (à 02h00 du matin dans la nuit de jeudi à vendredi en France). Et il contraint les Texans à un « back-to-back » imprévu puisque San Antonio rejouera dès le lendemain à Atlanta, un déplacement conséquent, surtout en cas de parcours prolongé à Las Vegas plus tôt dans la semaine.

Le Thunder subit le même sort, avec la réception des Clippers déplacée du 17 au 18 décembre (02h00 heure française dans la nuit du 18 au 19) à la veille d’une rencontre chez les Wolves.

Les vaincus des quarts de finale vont, eux, s’affronter avec SunsLakers le 14 décembre (02h00 heure française dans la nuit du 14 au 15), et HeatRaptors le 15 décembre (01h30 heure française, dans la nuit de 15 au 16).

