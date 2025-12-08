Malik Beasley attendu en Serbie ?

Le mois dernier, Malik Beasley semblait se diriger vers la Chine, en attendant de se trouver un nouveau contrat NBA. Finalement, d’après EuroHoops, c’est en Serbie que l’on pourrait bientôt revoir l’arrière de 29 ans.

En effet, le Partizan Belgrade serait proche de le recruter pour six mois – soit jusqu’à la fin de la saison – et environ 2 millions de dollars (nets d’impôts). On rappelle que le club serbe a récemment été marqué par la démission du légendaire Zeljko Obradovic, d’abord refusée par les dirigeants, mais ensuite actée dans la foulée.

Pour Malik Beasley, aller en Serbie représenterait une belle alternative, car l’équipe de Jabari Parker, Aleksej Pokusevski, Bruno Fernando, Isaac Bonga ou encore Miikka Muurinen est compétitive en championnat et dispute aussi l’Euroleague. Il privilégiait un retour direct en NBA (à Detroit), des équipes lui proposant un contrat à court terme, avec une clause lui permettant d’y repartir facilement, sauf que rien n’a pu se concrétiser depuis.

Le meilleur compromis ?

Auteur d’une dernière saison à 16.3 points de moyenne (à 42% à 3-points), « Beas » avait aidé les Pistons à se sortir des tréfonds de la conférence Est, terminant ainsi deuxième du vote pour le trophée de Sixième homme de l’année.

Il devait même re-signer à Detroit pour 42 millions de dollars sur trois ans cet été, mais l’accord avait été annulé pour une affaire de paris suspects. D’où les enquêtes du FBI et de la NBA à son sujet.

Si les avocats de Malik Beasley assuraient, certes, qu’il n’était plus visé par la justice fédérale, sans être formellement blanchi pour autant, les franchises intéressées par ses services (Cavaliers, Knicks, Timberwolves et Pistons) préféraient visiblement patienter avant de le signer, sans avoir de visibilité sur la suite. Après « l’une des périodes les plus difficiles » de sa carrière, l’arrière explique de son côté vouloir simplement « jouer au basket ».

Malik Beasley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 22 8 45.2 32.1 80.0 0.2 0.5 0.8 0.5 0.5 0.3 0.4 0.0 3.8 2017-18 DEN 62 9 41.0 34.1 66.7 0.2 0.9 1.1 0.5 0.6 0.2 0.4 0.1 3.2 2018-19 DEN 81 23 47.4 40.2 84.8 0.4 2.0 2.5 1.2 1.4 0.7 0.7 0.1 11.3 2019-20 * All Teams 55 22 42.5 38.8 81.8 0.3 2.4 2.7 1.4 1.4 0.7 1.0 0.1 11.2 2019-20 * DEN 41 18 38.9 36.0 86.8 0.2 1.7 1.9 1.2 1.2 0.8 0.9 0.1 7.9 2019-20 * MIN 14 33 47.2 42.6 75.0 0.6 4.4 5.1 1.9 1.9 0.6 1.5 0.1 20.7 2020-21 MIN 37 33 44.0 39.9 85.0 0.8 3.6 4.4 2.4 1.7 0.8 1.6 0.2 19.6 2021-22 MIN 79 25 39.1 37.7 81.7 0.3 2.5 2.9 1.5 1.1 0.5 0.5 0.2 12.1 2022-23 * All Teams 81 26 39.5 35.7 76.9 0.4 3.1 3.5 1.5 1.3 0.8 1.1 0.1 12.7 2022-23 * UTH 55 27 39.6 35.9 84.1 0.5 3.1 3.6 1.7 1.4 0.8 1.1 0.1 13.4 2022-23 * LAL 26 24 39.2 35.3 61.9 0.3 3.0 3.3 1.2 1.2 0.8 1.2 0.0 11.1 2023-24 MIL 79 30 44.3 41.3 71.4 0.5 3.2 3.7 1.4 2.0 0.7 0.7 0.1 11.3 2024-25 DET 82 28 43.0 41.6 67.9 0.6 2.0 2.6 1.7 1.5 0.9 1.0 0.1 16.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.