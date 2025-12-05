Avant d’affronter le Thunder, Cooper Flagg et Anthony Davis font la paire

Difficile avec Anthony Davis de savoir combien de temps son retour à la compétition va durer. Mais l’intérieur des Mavericks retrouve des sensations lors de ses trois dernières sorties. Et c’est tout Dallas qui va mieux, avec trois victoires consécutives, les deux dernières avec « AD » sur le parquet contre Denver et Miami. Ce n’est d’ailleurs sans doute pas un hasard si, dans le même temps, Cooper Flagg trouve lui aussi son rythme de croisière.

L’échantillon reste pour le moment limité. Mais le duo vedette des Mavs – en attendant une éventuelle reprise de Kyrie Irving – commence à prendre forme après l’absence de près d’un mois de l’intérieur. C’est en particulier vrai pour le premier choix de la dernière Draft, qui tourne à 19.7 points de moyenne sur les trois derniers matchs disputés avec son coéquipier All-Star, mais surtout à 55.8 % de réussite.

« C’est tellement plus facile quand il est là, évidemment » attestait Cooper Flagg après la victoire contre le Heat. « Entre lui et Klay Thompson, l’attraction qu’ont ces deux gars sur les défenses et les espaces que cela crée, c’est énorme pour moi. C’est un régal pour moi de jouer à ses côtés. ‘AD’ est un joueur incroyable. Il fait simplement les bons choix. C’est tellement facile de jouer sans ballon avec lui. C’est plaisant d’être sur le terrain avec lui. »

De la pire attaque à la deuxième

Plaisant oui, mais aussi payant. Les Mavericks semblent avoir lancé leur saison cette semaine avec leurs trois succès de rang, les deux derniers avec la manière. Et Jason Kidd semble avoir trouvé la bonne formule, avec Ryan Nembhard, autre grand bonhomme de cette belle série, à la mène, mais surtout avec Anthony Davis comme seul véritable intérieur, et Cooper Flagg dans un rôle de « forward » hybride, plutôt ailier en attaque, davantage ailier-fort en défense sur les aides près du cercle. Dans cette configuration, les Mavericks sont métamorphosés offensivement avec un « Offensive Rating » de 122,1 (seuls les Nuggets font mieux depuis le début de saison), un bond énorme par rapport à leur moyenne de 107.6, la pire de la ligue en 2025/26.

Anthony Davis n’y est pas étranger par son simple talent. Mais sa présence ouvre aussi des brèches pour les qualités d’avaleur d’espaces de Cooper Flagg. Et quand ce n’est pas l’ancien de Duke qui en tire le bénéfice individuel, ce sont les shooteurs de l’équipe qui profitent de meilleures positions. Avec 16/31 puis 16/32 à 3-points contre Denver et Miami, Dallas vient de signer ses deux meilleures sorties au tir extérieur depuis le début de saison.

Un secteur sur lequel Cooper Flagg n’a plus autant besoin de s’appuyer, voire de forcer, pour exprimer son jeu.

« Ce qui compte avant tout dans cette ligue, c’est d’attaquer le cercle et être capable de créer du jeu » a estimé Jason Kidd en conférence de presse. « Les points dans la raquette, les lancers-francs, puis les tirs à 3-points, dans cet ordre. Cooper a la capacité de tirer à 3-points. Mais quand vous pouvez jouer sur vos points forts dans cette ligue, vous pouvez connaître beaucoup de succès. Et je pense que Cooper obtient des positions à mi-distance, est capable d’attaquer le cercle et obtenir des lancers. Le faire de manière constante peut vous élever jusqu’à être un des meilleurs joueurs NBA. »

Avant d’y parvenir, cela permet déjà à Dallas de trouver le chemin de la victoire, même dans des rencontres serrées comme face au Heat mercredi. Alors que Miami avait réduit l’écart de -17 à -4 (110-106) à moins de trois minutes de la fin, le duo Anthony Davis – Cooper Flagg s’est occupé de tout :

– panier de Davis à mi-distance (112-106)

– bonne contestation de Davis sur une pénétration d’Andrew Wiggins

– panier de Flagg à mi-distance (114-106)

– contre de Flagg sur Wiggins et rebond de Davis

– lay-up de Flagg, servi par Davis (116-106)

– alley-oop conclu par Davis (118-108)

– rebond de Davis à 47 secondes de la fin pour sceller le dernier espoir du Heat

« Cooper n’avait pas les deux stars (Davis et Irving) sur le terrain, donc il devait subir le meilleur défenseur adverse dans les ailes, et j’ai trouvé qu’il avait fait un travail remarquable» a noté Jason Kidd au sujet de la gestion de fin de match de son rookie, à la maturité déjà impressionnante face à la pression. « Vous allez devoir mettre votre meilleur défenseur sur quelqu’un, la plupart du temps, ce sera sur ‘AD’. Donc Flagg a un défenseur secondaire sur lui, et il peut aussi jouer sans ballon autour d’Anthony en attaque, il n’a plus besoin de tout faire comme il le faisait en début de saison, même s’il n’avait pas peur de le faire. Maintenant, il a de l’aide. »

Cooper Flagg hits a jumpshot on one end, gets a block on the other, then hits a layup in traffic for an impressive stretch late in the fourth quarter vs the Miami Heat pic.twitter.com/i4Yj7GkzMn — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) December 4, 2025

Et maintenant, le test OKC

Anthony Davis n’est pas encore revenu à son meilleur niveau. Mais ses 32 points et 13 rebonds contre les Nuggets, puis un gros « double-double » 17 points, 17 rebonds et 3 contres face à Miami tendent dans la bonne direction.

« Il avait l’air très bien » a confirmé Jason Kidd après la rencontre face à la franchise floridienne. « Il bouge bien mieux à mon sens, je le trouve à l’aise. En défense, qu’il contre des tirs comme cela, qu’il prenne des rebonds et qu’il défende en un-contre-un sans que l’on doive aider, on ne peut qu’apprécier. Son bagage offensif, sa capacité à provoquer la faute ou à aller chercher des paniers en fin de match, c’est énorme. »

Anthony Davis, Cooper Flagg et les autres Mavericks vont désormais se mesurer à la valeur étalon de la NBA en affrontant le Thunder la nuit prochaine. Le leader de la ligue est invaincu à domicile depuis le début de la saison (dix victoires) mais Dallas avait surpris Oklahoma City à deux reprises la saison dernière au Paycom Center.

Pour Cooper Flagg, ce sera l’opportunité de confirmer ses progrès du moment, alors qu’il avait signé son pire match depuis le début de sa carrière face au champion en titre avec 2 points à 1/9 le 27 octobre dernier.