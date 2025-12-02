Anthony Davis tient enfin son match référence avec Dallas

On ne va pas trop s’enflammer car Anthony Davis nous a habitués à faire des allers-retours à l’infirmerie, mais l’intérieur des Mavericks est peut-être sur la bonne voie. Et son équipe aussi.

Auteur de 32 points, 13 rebonds, 4 passes et 2 contres dans la victoire à Denver, l’ancien intérieur des Lakers a prouvé qu’il pouvait encore dominer un match des deux côtés du terrain. Et après une entame poussive, il a tenu tête à ce qui se fait de mieux à son poste, Nikola Jokic.

« J’étais fatigué, c’est sûr… Mais c’est mental avant tout. J’essaie de revenir, et il n’y a pas beaucoup de jours d’entraînement » rappelle-t-il à propos de sa forme. « Alors j’essaie juste de pousser, de rester engagé, de rester concentré physiquement et mentalement. »

Pour Jason Kidd, c’est encourageant et le meilleur est à venir. « J’ai trouvé AD très bon en attaque comme en défense. Ses coéquipiers s’habituent à jouer avec lui, car ce n’est que son deuxième match, mais je l’ai trouvé énorme » estime le coach de Dallas. « Je suis content qu’il soit revenu après s’être fait mal au doigt sur cette passe lobée de Naji au cercle. On a besoin de lui en défense, et il a fait un gros stop en fin de match. En attaque, il a aussi été bon : il a simplement pris ce que la défense lui donnait. »

Une défense en nette progression

La bonne nouvelle, c’est que les Mavericks viennent d’enchaîner deux victoires, mais Anthony Davis ne s’enflamme pas. « Pour moi, deux victoires, ce n’est pas une série. C’est juste un début… » tempère-t-il. « Mais on est en train de trouver notre rythme. On joue dur, et maintenant on met les équipes dans les positions où elles ont l’habitude de nous mettre. On les oblige à prendre des tirs difficiles. »

Après la rencontre, David Adelman a justement souligné la qualité de la défense des Mavericks, estimant qu’elle serait très bientôt parmi les meilleures de la ligue.

Au cœur de cette défense, il y a Anthony Davis, et il a apprécié de laisser les Nuggets à 17 points dans le dernier quart-temps. « C’est une question d’exécution dans le money time » insiste-t-il. « Tenir une équipe comme ça à 17 points dans le quatrième quart-temps, ça commence par la défense. »