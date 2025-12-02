Pour Donovan Mitchell, les Cavaliers sont désormais chassés

Des difficultés, oui, des défaites, non. C’est un peu la vision de Donovan Mitchell pour l’instant cette saison. Si l’arrière de Cleveland disait récemment qu’il préférait ce début imparfait à l’historique 15-0 de l’exercice 2024/25, les trois revers de suite qui ont suivi cette déclaration ont poussé le bouchon un peu trop loin à son goût.

Ainsi, dimanche soir, la veille de la rencontre face aux Pacers, il a décidé de prendre la parole devant ses coéquipiers. Pour sonner la révolte.

« On doit se réveiller. Si on veut être grand, on n’y est pas là », a globalement dit l’ancien du Jazz. « On est à 20 matches et on s’est demandé ce qu’on faisait. On n’est plus la saison dernière. Je l’ai dit en début de saison : on allait venir nous chercher, comme il se doit. On vient se payer le défenseur de l’année, un joueur de la First-Team All-NBA, le coach de l’année. On n’est plus des outsiders, on est des proies. »

Même si les playoffs n’ont pas confirmé cela, les 64 victoires de la saison passée sont restées dans les mémoires. Les Cavaliers sont une place forte de la conférence Est, parmi les favoris, avec New York, pour être en finale de conférence en mai prochain. Ce qui est, au fond, l’objectif de Donovan Mitchell.

Textos, 40 points et Superman

Face aux Pacers et aux nombreux absents (Darius Garland, Sam Merrill, Jarrett Allen, Larry Nance Jr., Lonzo Ball et Max Strus), le All-Star a confirmé ses paroles par des actes : 43 points, 9 rebonds et 6 passes. C’était aussi une volonté de son coach.

« On a eu un petit échange de textos avant la rencontre et je lui ai dit que j’avais besoin qu’il marque 40 points », reconnaît Kenny Atkinson. « Je n’ai jamais dit ça à un joueur, ni à lui auparavant. J’avais la sensation qu’on avait besoin de ça. On a une relation franche, qui me permet de lui dire ce dont j’ai besoin. Je ne sais pas s’il avait besoin de mon approbation, je ne suis vraiment pas sûr, donc je n’ai pas de mérite là-dedans. Je voulais seulement qu’il le sache. »

Comme l’équipe est dépeuplée, la pression et les responsabilités sont sur les épaules de Donovan Mitchell. Trop sûrement. « On lui en demande beaucoup. Il est Superman pour nous. Sans lui, combien de matches aurait-on gagné ? On doit se poser la question. Je n’aime pas l’idée de se reposer autant sur lui, ce n’est pas bénéfique, mais c’est ainsi », constate le coach des Cavaliers.

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTA 79 33:24 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTA 77 33:44 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTA 69 34:16 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTA 53 33:25 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTA 67 33:49 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 35:46 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35:19 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6 2024-25 CLE 71 31:26 44.3 36.8 82.3 0.8 3.7 4.5 5.0 2.0 1.3 2.1 0.2 24.0 2025-26 CLE 20 34:18 50.8 39.1 82.9 0.9 4.1 5.0 5.5 2.4 1.4 3.4 0.3 30.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.