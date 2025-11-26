Donovan Mitchell assure « préférer » le début de saison des Cavs à un 15-0

Si Donovan Mitchell a attaqué fort sa quatrième saison à Cleveland (29.9 points, 5.5 passes, 4.8 rebonds et 1.4 interception), on ne peut pas en dire autant des Cavaliers, qui n’affichent « que » 12 victoires et 7 défaites.

Il y a un an, la franchise de l’Ohio signait pourtant un démarrage canon (15-0 !), mais « Spida » se fiche en quelque sorte des victoires, si elles ne permettent pas à l’équipe de progresser véritablement.

« À 15-0, on va toujours dire que l’on va apprendre, mais est-ce vraiment le cas en allant sur le terrain, en gagnant de 20 ou 25 points et en étant assis sur le banc dans le quatrième quart-temps ? » se demande-t-il ainsi. « Là, on doit aller chercher des victoires, subir des défaites difficiles à encaisser, voir différentes défenses… Tout ça sans [Darius Garland] et Max [Strus]. Donc quand on les retrouvera, on devra continuer à progresser. »

Des mots qui confirment sa satisfaction du début de saison des Cavs, car Donovan Mitchell est bel et bien du genre à apprécier ce qui peut notamment être appris dans la difficulté. « Le processus plutôt que le résultat », en somme.

« Bien sûr que tu veux débuter par un 15-0, mais pour moi et pour l’équipe, ça me va d’en être là actuellement, car ça nous offre tellement de leçons différentes sur les 15, 16 premiers matchs » ajoute l’arrière All-Star.

Les jeunes prennent du galon

Souvent handicapés par les blessures des uns et des autres, les Cavaliers s’appuient autant que possible sur leur collectif, et leurs « role players », pour tenir le choc au classement.

« Ce début de saison un peu lent me plaît » répète-t-il. « Si on m’avait dit avant la saison que Jaylon Tyson, Nae’Qwan Tomlin, Craig Porter et Tyrese Proctor auraient tous de vraies minutes, un vrai rôle, et joueraient à un très haut niveau, alors qu’on n’a pas même pas encore joué notre meilleur basket… Je ne l’aurais pas cru. »

Pour Donovan Mitchell, qui court toujours après sa première finale de conférence en carrière, les jeunes de Cleveland pourraient même aider la franchise au printemps prochain, puisqu’il considère qu’il est préférable d’avoir une rotation fournie à une rotation resserrée. Comme le Thunder ou les Pacers, les deux derniers finalistes.

« Ils continuent de franchir des paliers qui finiront par nous être utiles, car on joue sans Max [Strus] ni [Darius Garland], Sam [Merrill] fait des allers-retours [à l’infirmerie], [Lonzo Ball] aussi, j’ai été absent, Evan [Mobley] aussi, tout comme [De’Andre Hunter] » rappelle-t-il. « En revanche, [Jaylon Tyson, Nae’Qwan Tomlin, Craig Porter et Tyrese Proctor] ont toujours été là et on en aura besoin en playoffs. Quand tu regardes OKC, ils tournent à 10, 12 voire 15 joueurs. Pareil pour Indiana, pour Denver et toutes les équipes de ce niveau. Donc traverser tout ça sans Darius, Max, Evan, De’Andre, [Jarrett Allen] ou moi-même, à devoir élever notre niveau de jeu pour élever tout le monde autour de nous, je préfère ça à un 15-0, car tu ne sais jamais vraiment où tu en es, sinon. »

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTA 79 33:24 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTA 77 33:44 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTA 69 34:16 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTA 53 33:25 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTA 67 33:49 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 35:46 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35:19 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6 2024-25 CLE 71 31:26 44.3 36.8 82.3 0.8 3.7 4.5 5.0 2.0 1.3 2.1 0.2 24.0 2025-26 CLE 17 34:00 50.3 38.3 83.2 0.8 3.9 4.8 5.5 2.2 1.4 3.2 0.4 29.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.