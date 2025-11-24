Donovan Mitchell très satisfait du début de saison des Cavaliers

La saison dernière, après 18 matchs, les Cavaliers affichaient un bilan de 17 victoires pour une défaite. Impossible de faire mieux ou presque. Cette année, au même temps de passage et après leur succès contre les Clippers, les voilà à 12 victoires pour 6 défaites, soit le troisième meilleur bilan de la conférence Est. C’est donc globalement positif mais moins impressionnant, ce qui ne dérange pas du tout Donovan Mitchell.

« Pour nous, c’est parfait », juge l’arrière, auteur de 37 points dans cette victoire face à Los Angeles. « Il y a tellement à apprendre. On a fait de bons matches, d’autres mauvais et on veut continuer d’aller dans le bon sens, et je trouve qu’on le fait. On est là où doit être, avec notre 12-6. On doit continuer de progresser, c’est tout. »

Dans ce match, le positif, ce fut l’apport des remplaçants. Jarrett Allen n’était pas là, ni Lonzo Ball, Sam Merrill et Craig Porter Jr. Mais le banc a tout de même marqué 33 points, dont 11 pour Tyrese Proctor, face aux remplaçants des Clippers qui n’ont rien apporté (9 points en 36 minutes) avant les derniers instants.

« On a beaucoup de joueurs en ce moment et dans une rencontre face à une équipe comme Los Angeles, avoir des jeunes qui sont très bons en rotation, c’est énorme », analyse Kenny Atkinson. « Si trois d’entre eux n’apportent rien, on perd cette partie. C’est dire si c’est important. »

Le rebond est encore à corriger

Le négatif, c’est la bataille au rebond, gagnée de justesse mais qui a permis aux Clippers de prendre 12 rebonds offensifs, dont 7 pour Ivica Zubac, qui termine avec 18 prises. L’absence de Jarrett Allen n’a pas aidé évidemment mais même avec lui, les Cavaliers ont parfois tendance à se faire marcher dessus sous le cercle.

« C’est un peu notre talon d’Achille », concède le coach. « On est en dessous de la moyenne au rebond. Ce n’est pas seulement à Evan Mobley de le faire, mais aussi à nos extérieurs. Zubac avait déjà pris 20 rebonds la saison passée contre nous, si je me souviens bien (le 18 mars). »

De’Andre Hunter, lui, préfère mettre l’accent sur les 105 points encaissés. « On avait de l’énergie et on était très actif », se réjouit-il face à la prestation défensive du groupe. « On avait les mains sur le ballon, on les a poussés à marquer des tirs compliqués. »